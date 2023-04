WhatsApp change de design sur Android avec sa dernière version : ce sont les nouveautés

La nouvelle version de WhatsApp comprend un nouveau design basé sur une barre des tâches inférieure.

L’icône WhatsApp, l’application de messagerie la plus utilisée au monde

WhatsApp continue de travailler pour faire évoluer son application de messagerie, et en plus des 6 changements importants qui vont arriver sur l’application, l’entreprise développe d’autres innovations visant à améliorer l’expérience avec l’application. L’un des derniers changements découverts consiste en un changement de conception important qui changera complètement la façon dont vous utilisez l’application.

Le changement affecte exclusivement la version de WhatsApp pour Android et a été découvert par les gens de WABetaInfo. Nous allons passer en revue toutes les nouveautés qui viendront à l’application.

WhatsApp change la navigation par onglets en une barre d’outils inférieure

Grâce aux captures d’écran partagées, vous pouvez voir comment la dernière version bêta de WhatsApp introduit une nouvelle interface basée sur une barre des tâches inférieure, qui inclut un accès direct aux principales sections de l’application : Chats, Communautés, États et Appels. .

Cette nouvelle interface remplace la navigation par onglets actuelle avec un défilement horizontal qui était disponible dans sa version Android depuis plusieurs années maintenant, et se rapproche du style de conception Material 3 de Google qui a été introduit avec Android 12.

Pour le moment, la refonte semble être un travail en cours, et ce que nous pouvons voir dans les images n’est pas une version définitive de ce que nous verrons finalement dans l’application. En fait, la barre d’outils inférieure n’est toujours pas visible pour les utilisateurs, ni même la mise à jour de la version de l’application vers la dernière version bêta disponible.

Quoi qu’il en soit, il semble clair que WhatsApp veut changer la façon dont vous vous déplacez dans l’application dans le but de simplifier l’expérience, de moderniser son design et de rendre l’interface de son application plus intuitive. Quelque chose d’important, surtout maintenant que WhatsApp aspire à être bien plus qu’une simple application de messagerie.

