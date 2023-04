Google vient de tuer cette appli mythique 10 ans après son lancement

Adieu Google Now Launcher : la mythique application de personnalisation de Google pour les mobiles Android n’existera plus.

Google Now Launcher était le lanceur Google pour Android qui existait avant le Pixel Launcher

Seuls les utilisateurs et passionnés d’Android se souviendront que, pendant un temps, Google a offert aux utilisateurs de son système d’exploitation mobile la possibilité de télécharger et d’utiliser son propre « lanceur » inclus dans les appareils de la famille Nexus sur leurs smartphones. Son nom d’origine était Google Experience Launcher, mais en 2014, juste avant l’arrivée d’Android 5 Lollipop, il a été renommé Google Now Launcher.

Maintenant, dix ans après sa première apparition, Google Now Launcher va cesser d’exister. La nouvelle, reprise par 9to5Google, ne devrait surprendre personne : depuis 2017, le launcher a perdu certaines de ses fonctions essentielles et celles-ci ont été intégrées au Pixel Launcher. Malgré cela, Google a continué à apporter des mises à jour à l’application, et maintenant la société a décidé de tuer l’application une fois pour toutes après une décennie d’existence.

Google Now Launcher disparaît d’Android après une décennie

Dans la dernière version de l’application publiée via Google Play, des indices sont inclus qui indiquent que Google Now Launcher va cesser de fonctionner ce mois d’avril. Si l’application est installée et configurée en tant que lanceur principal, après sa fermeture, elle utilisera automatiquement le lanceur par défaut de l’appareil.

Le changement ne devrait pas affecter un trop grand nombre d’utilisateurs. Après tout, depuis plusieurs années, Google migre les fonctionnalités de ce lanceur vers le Pixel Launcher, et certains de ses outils tels que l’accès rapide aux cartes Google Now (remplacé par le flux Google Discover) ont déjà été trouvés dans le lanceurs par défaut de la plupart des fabricants.

Au cas où vous voudriez continuer à utiliser Google Now Launcher (ce qui n’est pas entièrement recommandé, car beaucoup de ses fonctions ne seront probablement pas compatibles avec les versions modernes d’Android), il suffirait d’éviter de mettre à jour la version de l’application. Et si vous l’avez utilisé jusqu’à présent et que vous souhaitez une alternative, vous pouvez consulter notre liste des meilleurs lanceurs Android disponibles en 2023.

