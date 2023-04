Ce raccourci iOS vous permet de savoir qui paie pour Twitter Blue

Le propriétaire de Twitter, Elon Musk, avait promis de mettre fin à l’ancien badge à carreaux bleus qui avait été remis aux médias et aux personnalités gouvernementales, mais ses plans ont été retardés. Au lieu de cela, Twitter a cessé de faire la distinction entre ceux qui paient pour Twitter Blue et ceux qui ont un ancien badge vérifié. Mais il existe un raccourci iOS qui vous permet de savoir si la personne derrière un compte Twitter paie ou non le badge bleu.

Le raccourci Checkmate montre qui est vérifié et qui paie pour Twitter Blue

Au lieu de supprimer le badge vérifié des personnes qui ne paient pas pour Twitter Blue, la société a mis à jour son application et son site Web pour rendre ces informations ambiguës. Auparavant, Twitter affichait le message « Ceci est un ancien compte vérifié. Cela peut être notable ou non. Mais maintenant, cela montre que le compte est « vérifié car il est abonné à Twitter Blue ou est un ancien compte vérifié ».

Le badge vérifié de Twitter a été créé pour confirmer l’identité et l’authenticité de comptes spécifiques, tels que ceux de journalistes, de politiciens, d’artistes, d’entreprises et d’institutions. De cette façon, les utilisateurs pouvaient savoir qu’ils interagissaient avec un compte officiel. Mais avec Twitter Blue, toute personne payant l’abonnement peut obtenir le même badge.

Si vous voulez toujours savoir si un compte Twitter vérifié est en fait authentique ou s’il paie simplement pour Twitter Blue, il existe un moyen. Mike Beasley a créé le raccourci « Checkmate » pour permettre aux utilisateurs d’iOS d’identifier si le sceau bleu d’un compte spécifique est légitime ou de Twitter Blue.

« Avec tous les terribles changements récents sur Twitter, il devient difficile de dire qui est ou n’est pas vraiment remarquable », déclare Beasley. « Checkmate vous permet de voir à travers ce non-sens et de découvrir exactement comment quelqu’un a été vérifié », ajoute-t-il.

Tout ce que vous avez à faire est d’ajouter le raccourci Checkmate à votre appareil, puis d’ouvrir Twitter, de choisir un compte que vous souhaitez vérifier et de le partager avec le raccourci Checkmate. En quelques secondes, il indiquera si le badge vérifié de ce compte est hérité ou de Twitter Blue. Il peut même montrer si un compte a été légitimement vérifié dans le passé et est maintenant un abonné Blue.

Musk veut que tout le monde paie pour un badge bleu

Dimanche, Elon Musk a déclaré sur Twitter qu’il donnerait aux utilisateurs non payants « quelques semaines de grâce » avant de retirer leurs badges vérifiés. La raison en serait que la suppression des badges vérifiés nécessiterait un travail manuel important, ce qui ne semble pas idéal puisque Twitter a licencié bon nombre de ses employés. Musk a ensuite supprimé le tweet.

Il convient de noter que Musk a également annoncé que Twitter cesserait de recommander les tweets des utilisateurs non-Blue. Ces utilisateurs devraient également être empêchés de voter dans les sondages à l’avenir.

Selon Musk, le système de vérification original était trompeur et injuste. Mais en réalité, Twitter Blue laisse tout le monde prétendre avoir un compte légitime sans aucune vérification d’identité. Maintenant, on ne sait pas combien de temps les comptes vérifiés « hérités » conserveront leur badge bleu.

H/T : Matt Navarre



Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :