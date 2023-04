Qu’arrive-t-il vraiment à l’activité Smartphone de Xiaomi ? Les utilisateurs passent à Samsung

Xiaomi s’est imposé comme l’un des plus grands fabricants de smartphones au monde. L’entreprise produit une large gamme de produits tels que des smartphones, des tablettes, des scooters électriques, des téléviseurs intelligents et bien d’autres. Les smartphones Xiaomi se vendent actuellement dans le monde entier. La société fabrique également des smartphones d’entrée de gamme, des smartphones de milieu de gamme et des smartphones phares.

Les smartphones Xiaomi ont des prix moins chers

La popularité mondiale des smartphones de Xiaomi ne cesse de croître chaque année, tout comme ses revenus. La croissance de la popularité n’est pas aussi surprenante car la société fabrique certains des meilleurs smartphones au monde. La meilleure partie est que les smartphones de l’entreprise sont généralement proposés à des prix très compétitifs.

Tout comme Huawei, le département américain du commerce a tenté d’interdire Xiaomi, mais la société chinoise a remporté le procès. La société ne cesse de croître dans plusieurs pays, notamment en Inde, où elle est l’une des principales marques de smartphones.

Malgré sa popularité et sa croissance, les ventes de l’entreprise semblent assez étranges ces derniers temps. Cela a attiré l’attention du PDG de Xiaomi, Lei Jun, qui a adressé une lettre aux employés de l’entreprise, selon des informations.

Les ventes de smartphones Xiaomi chutent

Le problème de l’entreprise est que ses ventes de smartphones ne se déroulent pas comme prévu. En effet, les utilisateurs commencent à choisir d’autres marques plutôt que Xiaomi.

Un rapport de la société de recherche Counterpoint montre que les ventes de smartphones en Chine ont connu une baisse en 2022. Cette baisse a vraiment durement touché les smartphones Xiaomi avec une baisse de 22,8 % au quatrième trimestre 2022.

Dans un article publié dans le Financial Times, Lei Jun a admis que l’entreprise avait baissé ses ventes et qu’il n’était pas satisfait. Initialement, le PDG a attribué la baisse des ventes au COVID-19. D’un autre côté, les utilisateurs se tournent progressivement vers Samsung.

Sur le marché indien par exemple, Xiaomi a toujours été la meilleure marque pendant des années. Cependant, la société pékinoise a perdu la couronne indienne au profit de Samsung qui domine désormais le marché indien. La force de Xiaomi en Inde a toujours été ses prix moins chers, mais les choses changent rapidement. Un analyste a expliqué que cela pourrait être dû au fait que les gens passent à des modèles plus chers.

Il a par ailleurs indiqué que la plupart des gens qui optaient pour des téléphones moins chers le faisaient en raison de difficultés financières. Une fois qu’ils ont décroché un emploi bien rémunéré, ils voudraient opter pour des smartphones plus chers.

Xiaomi peut regagner son marché en Inde s’il analyse de près la cause de ce déclin. Par exemple, ils pourraient ajouter plus de fonctionnalités intéressantes à leurs smartphones phares et de milieu de gamme et les rendre également moins chers. Qui n’achèterait pas la meilleure qualité au meilleur prix ? La plupart des gens le feront.

