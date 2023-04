Si vous avez des choses à cacher, cette nouvelle fonctionnalité WhatsApp est faite pour vous

De WhatsApp, ils vont satisfaire les utilisateurs aux intentions cachées : très bientôt, nous pourrons bloquer les conversations qui ne seront visibles que sur notre mur privé, et seront protégées par des mots de passe ou des données biométriques.

WhatsApp fonctionne dans des chats privés et cachés derrière un mot de passe.

Bien que les ingénieurs Meta ne soient pas particulièrement rapides lorsqu’il s’agit d’apporter de nouvelles fonctionnalités à WhatsApp, la vérité est que le développement sur la plate-forme de messagerie la plus populaire de la planète ne s’arrête pratiquement jamais, avec certaines versions bêta dans lesquelles nous recevons des nouvelles importantes qui devraient sera bientôt stable, incluant une option similaire aux chaînes Telegram mais en mieux.

Bien sûr, il y a aussi beaucoup de nouvelles qui sont sur la rampe de sortie liées à la confidentialité et à la sécurité, à commencer par un nouveau niveau pour les messages autodestructeurs et mieux encore, une nouvelle fonctionnalité qui nous permettra de bloquer des chats spécifiques et de cacher des vues indiscrètes du public, pouvant même en empêcher l’accès après un mot de passe ou des données biométriques.

Comme toujours, cette nouvelle fonctionnalité a été anticipée par nos collègues de WaBetaInfo, qui ont trouvé les soi-disant ‘Chats verrouillés’ parmi les fonctions de la version bêta 2.23.8.2 pour Android, qui est déjà disponible dans le canal des testeurs de Google Play Store.

Il s’agit d’une couche de sécurité supplémentaire qui s’ajoutera aux chats verrouillés, auxquels nous pourrons accéder avec un mot de passe ou par empreinte digitale, permettant ainsi que les conversations les plus confidentielles soient toujours gardées, justement, aussi confidentielles.

Comme vous le verrez tout de suite, si vous avez quelque chose à cacher, vous allez adorer, car WhatsApp protégera les conversations même si vous prêtez votre téléphone ou si quelqu’un parvient à accéder à l’application de messagerie.

Selon ce qu’ils nous disent, à partir des informations de contact elles-mêmes ou du groupe de discussion, nous pouvons marquer cette conversation comme privée et la bloquer, de sorte qu’elle ne sera plus vue dans le carrousel WhatsApp pour n’être affichée qu’après la liste des chats bloqués. Cette liste n’est accessible qu’avec le mot de passe ou l’empreinte digitale définis, ce qui rend presque impossible pour une personne indiscrète d’accéder à des conversations confidentielles.

Bien sûr, Meta a également pensé aux fichiers multimédias, donc si une conversation ou un groupe se rend sur votre mur privé, les fichiers qu’il contient seront également privés et ne seront plus affichés dans les galeries de l’appareil.

Marquer un chat comme privé sera aussi simple que de le bloquer des informations de contact ou de groupe, et les fichiers multimédias partagés iront également sur le mur privé et ne seront plus affichés dans les galeries de l’appareil.

Sans aucun doute, c’est l’une des options de confidentialité les plus demandées par les utilisateurs et qui aidera à partager le smartphone sans aucun danger, puisque nous passons maintenant pratiquement toute notre vie sur nos téléphones portables, ce qui peut être montré et aussi ce qui ne peut pas dans la plupart des cas.

Le pire est que nous ne connaissons pas le niveau de développement des ‘Locked Chats’ ni quand ils seront disponibles dans les versions stables de WhatsApp, nous devrons donc nous contenter de savoir qu’ils arriveront le plus tôt possible et soyez patient pendant que nous attendons.

