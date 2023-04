Ces 5 Samsung Galaxy sont les premiers téléphones du marché à recevoir la mise à jour Android d’avril

Cette mise à jour est déjà déployée sur Samsung Galaxy S23 en Europe et Galaxy Z Fold4 et Galaxy Z Flip 4 aux États-Unis avec les versions de firmware S91xBXXU1AWC8, F936U1UES2CWC9 et F721U1UES2CWC9, respectivement.

Les Samsung Galaxy S23 sont mis à jour avec le correctif de sécurité d’avril 2023

Samsung a promis qu’il serait le premier fabricant à mettre à jour ses meilleurs téléphones avec le dernier correctif de sécurité Android et mois après mois, il tient sa promesse, puisque quelques heures seulement après que Google a publié la mise à jour Android d’avril 2023, cette nouvelle version du logiciel est atteignant déjà les premiers terminaux de la firme coréenne.

C’est, pour changer, le média spécialisé SamMobile qui a confirmé que le géant coréen avait déjà commencé à déployer la mise à jour de sécurité d’avril 2023 dans cinq de ses terminaux franchisés les plus récents.

Toute la série Galaxy S23 et les Galaxy Z Fold4 et Galaxy Z Flip4 reçoivent la mise à jour Android d’avril

Samsung a commencé à déployer la mise à jour Android d’avril 2023 sur les Samsung Galaxy S23, Galaxy S23+ et Galaxy S23 Ultra en Europe avec la version du micrologiciel S91xBXXU1AWC8 et sur les variantes déverrouillées par l’opérateur du Samsung Galaxy Z Fold4 et du Galaxy Z Flip4 aux États-Unis avec les numéros de version F936U1UES2CWC9 et F721U1UES2CWC9, respectivement.

Dans les deux cas, cette nouvelle mise à jour inclut le correctif de sécurité d’avril 2023, qui, selon sa liste de modifications officielle, corrige un total de 55 problèmes de sécurité et de confidentialité. Quatre d’entre eux ont été marqués comme étant d’importance « critique », 46 sont hautement prioritaires, un est une faille de sécurité modérée et les quatre autres ne s’appliquent pas aux smartphones et tablettes Galaxy.

Si vous avez l’un de ces 5 appareils dans les régions indiquées ci-dessus et que vous souhaitez vérifier si cette mise à jour est déjà arrivée, il vous suffit d’accéder au menu Paramètres de votre smartphone et d’entrer dans la section Mise à jour logicielle.

Dans ce cas, il vous suffit de cliquer sur le bouton Télécharger et installer pour mettre à jour votre Samsung Galaxy avec le dernier correctif de sécurité Android.

