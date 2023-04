Pratique: accessoires de bureau M2 MacBook Air à considérer [Vidéo]

Le M2 MacBook Air a été l’une de mes versions récentes préférées d’Apple. La combinaison de la conception, de la puissance, de l’autonomie de la batterie et de la portabilité place cet ordinateur au sommet de sa catégorie de produits. Puisqu’il s’agit du MacBook AIR, la plupart des gens considèrent cet ordinateur portable comme un type d’ordinateur mobile et ils ne tiennent pas compte de la puissance de la puce M2, même au niveau de base.

Je voulais montrer que même si ce MacBook Air M2 est un champion de la portabilité, il peut toujours être utilisé pour exécuter une configuration de bureau entière ! Voici tous les accessoires que j’utilise avec mon MacBook Air M2 pour m’assurer d’avoir l’expérience lorsque je l’utilise comme station de travail électrique !

Avant de commencer, je voulais mentionner que j’utilise cette configuration de bureau pour mon MacBook Air M2 ainsi que pour mon iPad Pro M1. Le M2 MacBook Air dispose de la mise à niveau de 16 Go de RAM et le M1 iPad Pro est la version de base ! Passons maintenant aux accessoires que j’utilise !

Ce moniteur BenQ 32 pouces est le dernier ajout à la configuration de bureau. Si vous recherchez un moniteur qui rivalise avec le Studio Display en termes de précision des couleurs et de qualité d’image, mais que vous ne voulez pas dépenser plus de 1 600 $, vous devez envisager ce moniteur.

Les spécifications :

Panneau IPS 4k 32 pouces, 3840 x 2160

Affichage 60Hz

Luminosité 300Nit

Fini mat

Format d’image 16:9

HDMI (2), port d’affichage (1), port Thunderbolt 3 (2, un pour l’alimentation et un autre pour la connexion en guirlande), USB-A (3), USB-B (1)

Prise casque

Haut-parleur intégré

Ce que j’apprécie à propos de ce moniteur, c’est qu’il a été conçu pour les MacBook. La précision des couleurs est incroyable, il a la gamme de couleurs P3, l’affichage va d’un bord à l’autre et le support est de très haute qualité. Il fonctionne également très bien lorsque vous utilisez un iPad comme ordinateur principal, il s’adapte parfaitement aux Macbooks et aux iPads !

Même si j’utilise mon MacBook Air M2, ce moniteur prend en charge la connexion en guirlande. Donc, si vous avez un MacBook Pro et que vous souhaitez le connecter à deux de ces moniteurs, vous le pouvez à 100 % !

Ce bureau autonome est peut-être l’accessoire le plus ancien que j’ai eu. Je l’utilise depuis plus de trois ans maintenant, et il a survécu à tout ce que je lui ai lancé. J’ai déménagé quatre fois au cours de cette période, et ce bureau a tenu bon. Autonomous propose une large gamme d’options pour les plateaux de table, de différentes couleurs à différentes finitions. J’ai décidé d’opter pour le plateau en chêne blanc – il y a toujours une option pour tout le monde.

Quelques spécifications :

Double moteur

29,5 pouces à 47,9 pouces

Quatre boutons de mémoire pour pouvoir enregistrer la hauteur

100s de combinaisons de couleurs

Limite de poids de 275 livres

Je ne saurais plus recommander la marque Autonomous à tous ceux qui recherchent un bureau de haute qualité qui durera des années et ne fera pas sauter la banque. Ils commencent aussi bas que 399 $, et vous pouvez les personnaliser à partir de là !

Ma relation avec les claviers mécaniques est généralement négative. J’ai essayé d’y entrer; les gens semblent aimer la tactilité des claviers mécaniques. Mais je préfère généralement le look dédié et le son des claviers de style chiclet, comme le Magic Keyboard. Mais ce nouveau Nuphy Air96 pourrait être le clavier qui me fait changer d’avis.

La première chose qui m’a sauté aux yeux avec ce clavier, c’est le design. J’adore le look et l’esthétique de ce clavier. Il est disponible dans cette couleur blanche immaculée, avec des couleurs d’accent pastel vives pour les touches d’entrée, d’espace et ESC. Ils ont aussi une version noire, mais je suis allé avec ce coloris blanc. À l’arrière, il fournit des chevilles qui vous permettent de changer l’angle du clavier, ce qui est toujours agréable. Il s’agit d’un clavier pleine grandeur avec un pavé numérique. Il peut se connecter à jusqu’à trois appareils différents, dispose d’un réglage Mac et Windows et peut être utilisé avec ou sans fil.

Comme je l’ai mentionné, je préfère généralement les claviers de style chiclet qui ont un déplacement dédié et sont simples à taper. Mais l’Air96 est ce terrain d’entente parfait, il n’est pas aussi intense qu’un clavier mécanique robuste, il rend donc la transition beaucoup plus facile. C’est le meilleur clavier « d’introduction à la mécanique » que j’ai utilisé.

Autres périphériques – souris, trackpad et tapis de bureau

Lorsque j’utilise la configuration de mon bureau, que ce soit avec mon MacBook Air ou mon iPad, j’aime utiliser la méthode à trois entrées. J’utilise mon clavier pour taper, ma souris pour pointer et cliquer, et mon pavé tactile pour les commandes gestuelles. Tous ces produits reposent magnifiquement sur mon tapis de bureau.

Tapis de bureau Orbit Key

C’est peut-être le premier tapis de bureau qui sert à plusieurs fins. Premièrement, il s’agit d’un tapis de bureau en cuir végétalien de haute qualité. Ainsi, tous vos périphériques s’adapteront confortablement ici et votre souris glissera facilement lorsque vous l’utiliserez sur le tapis de bureau. Vous remarquerez peut-être également qu’il y a une balustrade qui longe la partie supérieure du tapis. Il s’agit d’un divet magnétique que j’utilise pour placer mes crayons Apple afin qu’ils n’aillent nulle part, et il apporte également un organisateur de câble magnétique ! Enfin, le tapis de bureau est en couches, de sorte que le fond est en feutre. C’est idéal pour protéger votre bureau de toute bavure, mais cela vous donne également un endroit pour stocker des documents à feuilles mobiles comme des brochures et des imprimés. Aimez toutes les fonctions que vous obtenez de cela!

Souris Satechi M1

Il s’agit de la souris de la plus haute qualité et la plus économique que vous puissiez acheter. Pour 30 $, vous obtenez une souris avec six mois de batterie, compatible USB-C et entièrement Bluetooth ; il est également léger, facile à manipuler et extrêmement réactif. Il est difficile de se tromper avec cette souris, ils ont même le choix entre cinq couleurs différentes. Si vous avez besoin d’une souris sans fioritures qui fonctionne, c’est la voie à suivre.

Éléments divers à considérer

Je voulais mettre en évidence d’autres accessoires de bureau que j’utilise et que je considérerais comme une nécessité mais agréable à avoir.

Réhausseur de moniteur Grovemade

Grovemade est spécialisé dans les accessoires de bureau en bois de haute qualité fabriqués à la main. J’utilise depuis un certain temps leur élévateur de moniteur en noyer avec tiroir. Je l’aime. Oui, c’est cher. Mais vous savez qu’il est fabriqué à la main et construit pour durer. Il vous donne également des compartiments pour cacher les produits en vrac et vous donne également une surface supplémentaire !

Station de recharge Momax 3 en 1

Il s’agit de ma solution de charge de bureau actuelle, la station de charge Momax 3 en 1. Il vous offre un point de charge compatible MagSafe pour votre iPhone, un chargeur Apple Watch et une zone de charge sans fil pour vos écouteurs. Il charge l’iPhone à 7,5 W, l’Apple Watch à 5 W et les écouteurs sans fil à 5 ​​W. Je suis un grand fan de l’esthétique tout blanc, et c’est juste une station de charge 3 en 1 propre et fiable.

Support pour ordinateur portable Momax

Si vous recherchez une solution de support à clapet pour votre MacBook, ce sera la solution la moins chère et la plus efficace. Ce support de Momax utilise le poids de l’ordinateur pour fixer l’ordinateur entre les pinces et le maintenir en place. Pas de vis, rien à serrer, placez simplement votre ordinateur portable pour le fixer et soulevez-le pour ouvrir les pinces. C’est du génie !

Support pour iPad MagFlott

Le dernier accessoire que je veux mentionner est le support magnétique que j’utilise pour mon iPad Pro M1. Il s’agit d’un simple support pour iPad minimal qui correspond à l’esthétique Apple. Il fait ressembler l’iPad à un Pro Display XDR. Il utilise les éléments magnétiques de l’iPad pour le fixer au support. Il est robuste, bien construit, possède des aimants très puissants et a fière allure.

Conclusion

Comme je l’ai mentionné plus tôt, le M2 MacBook Air peut être utilisé comme plus qu’un simple ordinateur portable en déplacement. La puissance et l’efficacité que vous obtenez de la puce M2 font du MacBook Air une excellente solution à la fois pour une configuration de bureau et pour la solution mobile pour laquelle il est connu. J’utilise mon MacBook Air pour à peu près tout, la messagerie Slack, les e-mails, les jeux, les activités de loisirs, la création de PowerPoint et même quelques montages vidéo légers. C’est ma recommandation numéro un à 97 % des personnes qui me demandent : « Quel ordinateur portable devrais-je acheter ?

Que pensez-vous de ces accessoires ? Utilisez-vous un MacBook Air comme ordinateur de bureau ? Quels sont les accessoires de bureau dont vous ne pouvez pas vous passer ? Tweetez-moi une photo de votre configuration et je lui donnerai une note @nandoprince93! Discutons-en sur nos réseaux sociaux !



Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :