ChatGPT-5 a déjà une date de sortie et sera presque impossible à distinguer d’un être humain

Les travailleurs d’OpenAI pensent que GPT-5 pourrait être la plus grande avancée en matière d’intelligence artificielle que nous ayons vue à ce jour, l’IA prenant de nombreuses caractéristiques humaines.

D’OpenAI, ils croient qu’ils peuvent réaliser la plus grande avancée d’une IA dans l’histoire.

ChatGPT a parcouru un long chemin depuis l’introduction de ChatGPT 4. Le développement de ce modèle de langage basé sur l’intelligence artificielle a atteint un tel point qu’il commence même à faire un peu peur, puisque l’IA est même capable de concevoir un plan pour mettre fin à l’humanité. Il a également mis 300 millions d’emplois en danger et sachant que les données ne sont pas encourageantes.

Cependant, des nouvelles arrivent qui peuvent être plus excitantes (ou inquiétantes, selon le point de vue) grâce à une fuite réalisé sur Twitter par le développeur Siqi Chen. Apparemment, la nouvelle version de ChatGPT est beaucoup plus proche qu’il n’y paraît et serait parfaitement capable de passer le test de Turing. En d’autres termes : il sera presque impossible de le distinguer d’un être humain de chair et de sang.

La plus grande percée de ChatGPT à ce jour

Selon ce qui a été divulgué par Siqi Chen, le GPT-5 atteindra ce que l’on appelle l’AGI ou l’Intelligence Générale Artificielle. En résumé, ce serait la plus grande avancée de l’intelligence artificielle vue jusqu’à présent, car l’IA gagnerait de nombreuses caractéristiques des êtres humains.

Avec une IA capable d’effectuer les mêmes tâches qu’une personne en chair et en os, de nombreuses questions se posent. Le PDG d’OpenAI a déclaré que les craintes d’une IA consciente d’elle-même comme Skynet sont totalement infondées, principalement parce que les IA ont besoin de notre interaction pour savoir quoi traiter.

Dans le fil que le développeur a publié sur Twitter, il précise qu’il reste encore beaucoup de choses à définir. Pour commencer, quels paramètres une IA doit-elle respecter pour être considérée comme une AGI. Pour l’instant, s’il fonctionne toujours en fonction des invites saisies par l’utilisateur, il ne peut peut-être pas être considéré comme tel.

Pour Chen, une AGI pourrait essayer de travailler seule pour poursuivre certains objectifs, au lieu de devoir prêter attention aux opérations qu’un utilisateur effectue sur elle. Cependant, le concept de GPT-5 en tant qu’AGI, bien que possible, n’est pas encore clair s’il finira par se concrétiser.

Siqi Chen a cependant précisé que seul un petit groupe de personnes au sein d’OpenAI pense que ce sera possible. Selon le développeur, il est plus probable que GPT-5 n’arrive pas à l’AGI, mais le fait qu’on en parle et qu’il y ait ceux qui dirigent le projet dans cette direction est pour le moins intéressant. .



Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :