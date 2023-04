C’est si simple de savoir qui est vérifié par Twitter parce qu’ils sont pertinents ou parce qu’ils paient simplement

Elon Musk a généré une nouvelle polémique avec le système de vérification des comptes.

Elon Musk a de nouveau créé le chaos avec Twitter

Twitter est de nouveau dans le chaos. C’est pourquoi de plus en plus d’alternatives à Twitter ont vu le jour. A cette occasion, il a fait l’objet d’une nouvelle mesure sur la vérification de Twitter. Dans un premier temps, Elon Musk a assuré que les badges bleus allaient être retirés aux anciens utilisateurs qui en avaient avant le lancement de Twitter Blue, mais au final cela n’a pas été le cas. Le problème est que maintenant, il est impossible de savoir qui est vérifié par Twitter Blue ou parce qu’ils sont pertinents. Par conséquent, nous allons vous dire comment vous pouvez le savoir de manière très simple.

Comment savoir qui est vérifié parce qu’il est pertinent ou parce qu’il paie

Elon Musk a de nouveau tout gâché avec une déviation des politiques de vérification de Twitter. Il a récemment affirmé que tous les utilisateurs vérifiés avant Twitter Blue allaient perdre leur badge de vérification et devraient payer s’ils voulaient le récupérer. Le problème est que pratiquement personne ne veut payer pour Twitter Blue, ce qui a poussé de nombreuses entreprises et personnalités concernées à refuser de payer pour avoir ce titre. Même en tenant compte du fait que seules les personnes avec Twitter Blue vont apparaître dans le flux intitulé « Pour vous ». Des médias aussi importants que « The New York Times » ont refusé de sauter à travers des cerceaux, ce qui a amené Musk à déformer à nouveau ses politiques de manière imprévisible.

Désormais, les utilisateurs et les abonnés vérifiés par Twitter Blue ont le même badge bleu, sans distinction. Cela vous empêche de voir quels utilisateurs sont pertinents et lesquels ont simplement payé de l’argent. De nombreux utilisateurs ne tiennent pas ceux qui paient pour le badge bleu en haute estime car ils le considèrent comme contraire à l’éthique en raison de qui est le PDG et le propriétaire de l’entreprise. Pour cette raison, diverses façons ont déjà émergé pour différencier les différents utilisateurs avec des badges de profil vérifiés. C’est une petite astuce Twitter qui nous permettra de savoir beaucoup plus facilement qui apparaît dans notre TL et pourquoi.

Le moyen le plus accessible consiste à utiliser une extension. Cela nous montrera quels utilisateurs sont vérifiés pour être pertinents et qui ont été vérifiés pour avoir payé les frais Twitter Blue.

En résumé:

Elon Musk affirme que les comptes vérifiés avant Twitter Blue perdront leur statut.

Ils se rebellent et disent qu’ils ne paieront pas.

Musk freine, mais à mi-chemin. Il unifie les deux badges bleus et il est impossible de différencier celui qui paie de celui qui ne paie pas.

Les utilisateurs développent une extension pour permettre de voir quel compte est vérifié en raison du paiement et quel compte est pertinent ou a été vérifié dans le passé.

L’extension s’appelle Eight Dollars et elle est disponible pour Chrome et Firefox, c’est aussi simple que de l’installer et elle nous montrera automatiquement quels comptes ont cette fonction et comment ils y sont parvenus au fil du temps.

Téléchargez « Eight Dollars » pour Google ChromeTéléchargez « Eight Dollars » pour Mozilla Firefox

