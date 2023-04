Une IA a scanné 30 milliards de photos Facebook, créant la plus grande base de données policière au monde

Une entreprise spécialisée dans l’extraction d’images pour inclusion dans une base de données policière générée par l’IA a scanné 30 milliards de photos Facebook à l’insu des utilisateurs.

L’extraction d’images des réseaux sociaux soulève de nombreuses questions sur la vie privée.

La reconnaissance faciale est déjà monnaie courante au quotidien. Non seulement nos téléphones l’intègrent comme méthode de déverrouillage biométrique, avec le Face ID d’Apple comme l’un de ses représentants les plus connus, mais il est également utilisé par les autorités et les forces de police du monde entier pour reconnaître les criminels, bien qu’il ait parfois ses défauts.

Et que se passe-t-il lorsque nous combinons la reconnaissance faciale avec l’intelligence artificielle ? Eh bien, des bases de données de visages incroyablement volumineuses, comme celle dont Business Insider a parlé. Grâce à l’intelligence artificielle, 30 milliards de photos Facebook ont ​​été scannées, créant la plus grande base de données policière à ce jour.

Une base de données non sans controverse

En soi, la question de la reconnaissance faciale des citoyens par les forces de sécurité et les organes de tout État est un sujet qui fait généralement grincer des dents. Ce qui rend ces cloques encore plus douloureuses, c’est que les 30 000 millions de photos susmentionnées ont été obtenues à l’insu des utilisateurs.

La société à l’origine de cette analyse s’appelle Clearview AI et collabore avec les forces de police américaines depuis un certain temps. Parmi les réalisations dont il se vante, il y a l’identification des pillards de la capitale, la prévention des abus sexuels sur les enfants et l’aide à disculper des personnes innocentes accusées de crimes.

Sans aucun doute, toutes ces réalisations sont un avantage pour la société, mais il ne fait aucun doute que c’est une préoccupation du point de vue de la vie privée des utilisateurs. Les détracteurs du système parlent d’une violation de celui-ci, en même temps qu’ils pointent des identifications erronées dans certains cas comme cause d’une plus grande méfiance à l’égard de la technologie.

Mais, comme nous l’avons dit, l’important est que les photos aient été obtenues à l’insu des utilisateurs. Ce fait a été reconnu par le PDG de Clearview AI, Hoan Ton-That, car il a également reconnu qu’en procédant de cette façon, la base de données s’est développée plus rapidement. Selon ses propos, les images qui composent la base de données ont été extraites d’images accessibles au public, de la même manière qu’elles le seraient avec n’importe quel moteur de recherche.

Pourquoi la méthode de Clearview AI est-elle préoccupante ?

La technologie utilisée par Clearview AI a longtemps été critiquée pour être très intrusive. Les militants pro-vie privée et les plateformes numériques dénoncent ces pratiques depuis un certain temps. Facebook lui-même a envoyé une lettre de cessation des activités à Clearview en 2020 en 2020 pour violation de la vie privée des utilisateurs.

Depuis l’envoi de cette lettre, Meta a investi dans la technologie et les ressources humaines pour lutter contre l’obtention non autorisée de photos par les utilisateurs. Lorsque l’entreprise détecte que quelque chose comme cela se produit, les actions qu’elle peut prendre incluent l’envoi de lettres de résiliation comme celle mentionnée ci-dessus, la désactivation de comptes, la poursuite en justice de quiconque extrait des images ou la demande d’assistance de fournisseurs d’hébergement pour protéger les données des utilisateurs.

Cependant, malgré les mécanismes dont dispose Meta, une fois que Clearview AI extrait une photo, les empreintes biométriques d’un visage sont enregistrées et croisées avec d’autres références dans la base de données. Ainsi, ces informations biométriques et les profils de réseaux sociaux des utilisateurs sont associés à jamais, sans que les utilisateurs puissent y faire grand-chose.

Ce qu’il est indéniable, c’est que les pratiques de Clearview AI génèrent plus de doutes et de méfiance que de confiance dans les succès qu’elles ont pu obtenir. Différents militants pro-vie privée soulignent qu’avec cette méthode, il est très facile de créer une « file d’attente permanente », à laquelle la police américaine peut accéder à tout moment.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :