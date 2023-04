En plus d’être un succès dans les ventes, ce Xiaomi est le milieu de gamme le plus puissant du moment

Le nouveau Redmi Note 12 Turbo est un succès. De plus, il a réussi à devenir le smartphone milieu de gamme le plus puissant à ce jour.

L’arrière du Xiaomi Redmi Note 12 Turbo, le Redmi Note le plus puissant à ce jour

Le nouveau Redmi Note 12 Turbo de Xiaomi est un succès. Comme nous l’avons appris il y a quelques jours à peine, le nouveau smartphone de la série Redmi Note 12 a réussi à battre tous les records de réservation lors de ses premiers jours de vente, et tout semble indiquer que le nouveau smartphone de l’entreprise va devenir le modèle le plus populaire du Série Redmi Note 12.

Et ce n’est pas pour moins. Xiaomi a réussi à proposer un appareil très compétitif, qui combine des spécifications de pointe avec un prix abordable. En fait, s’il vous fallait encore plus de raisons de faire confiance au succès du Redmi Note 12 Turbo, en voici une autre : il s’agit du smartphone milieu de gamme le plus puissant de tous ceux disponibles actuellement sur le marché.

Le Redmi Note 12 Turbo est le smartphone milieu de gamme le plus puissant du moment

C’est la société spécialisée dans le développement de tests de performances, AnTuTu, qui a dévoilé sa liste composée des mobiles milieu de gamme les plus puissants actuellement disponibles sur le marché. La liste comprend les appareils présents sur le marché chinois tout au long du mois de mars 2023.

A cette occasion, le Redmi Note 12 Turbo mène le classement avec un score de 966220 points, restant aux portes du million de points et laissant le modèle en deuxième position, le vivo S16 Pro, loin derrière.

Par conséquent, la supériorité du nouveau processeur Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 2 monté par la dernière génération du smartphone phare de Redmi sur les puces MediaTek, y compris les Dimensity 8200 et Dimensity 8100-Max, est claire.

Pour l’instant, le Redmi Note 12 Turbo n’est pas prévu pour atteindre le marché mondial. Cependant, toutes les rumeurs semblent indiquer que Xiaomi lancera ce modèle à l’international, bien qu’il le fasse déguisé en POCO F5. Pour le moment, aucun détail concernant sa disponibilité n’est connu.

