Le moteur de recherche Google est mis à jour avec trois nouvelles fonctions qui vous permettront d’économiser sur vos trajets

Le moteur de recherche Google s’apprête à s’améliorer avec trois nouvelles fonctionnalités grâce auxquelles vous pourrez économiser quelques euros sur les vols et les hôtels.

Moteur de recherche Google sur un smartphone Android

Malgré le fait que le moteur de recherche Google soit l’une des applications les plus utilisées par les utilisateurs, le géant américain ne le met généralement pas à jour très souvent, mais à mesure que nous nous rapprochons de Google I/O 2023, qui se tiendra les 10 prochains Mai à Mountain View, ces derniers jours, nous n’avons cessé de recevoir des informations sur les changements dans l’application de recherche du grand G.

Ainsi, après avoir mis à jour l’interface de son moteur de recherche avec une barre plus grande et un nouveau carrousel de suggestions juste en dessous, Google vient d’annoncer via son blog officiel que son application de recherche reçoit trois nouvelles fonctions qui vous permettront de trouver des hôtels moins chers , économisez de l’argent sur les vols et découvrez des choses uniques à faire dans vos destinations de vacances.

Trouvez facilement des hôtels moins chers

L’un des éléments clés de la planification d’un voyage est de choisir un bon hôtel où séjourner, une mission ardue puisqu’il faut évaluer divers facteurs tels que l’emplacement, le prix ou les avis des autres utilisateurs.

Pour cette raison, le moteur de recherche Google a été mis à jour avec une fonction qui vous facilitera la navigation et la découverte d’hôtels sur votre smartphone, depuis maintenant si vous recherchez, par exemple, « Hôtels à Soho Londres » et faites glisser jusqu’à voir plus d’informations, une nouvelle option apparaîtra dans le style d’Instagram Stories qui vous montrera des photos de l’hôtel et vous permettra de sauvegarder l’hôtel, d’obtenir plus de détails sur la zone dans laquelle il se trouve et de voir un résumé des avis des utilisateurs à propos dudit hôtel.

Économisez de l’argent sur votre prochain vol

Jusqu’à présent, Google Flights vous permettait de voir si le coût actuel d’un vol est bas, typique ou élevé par rapport à ses prix historiques, mais maintenant le moteur de recherche Google va encore plus loin avec un nouveau programme pilote de garantie de prix qui arrivera en premier au États-Unis, grâce auxquels nous serons sûrs que le prix d’un vol ne baissera pas avant le décollage.

Cette fonctionnalité permettra de surveiller le prix du vol tous les jours jusqu’à la date de départ, et dans le cas où le coût baisse, la différence de coût vous sera payée via Google Pay.

Découvrez les principales attractions de votre destination de vacances

Enfin, le moteur de recherche Google a également été mis à jour avec une fonction qui vous aidera à découvrir des expériences et des attractions dans le lieu où vous allez vous rendre. Ainsi, lorsque vous recherchez une attraction ou une entreprise touristique dans le moteur de recherche ou dans Google Maps, vous verrez une liste avec leurs prix et un lien pour acheter un billet pour ladite attraction.

De plus, pour les attractions populaires telles que la tour de Londres, vous verrez également « des suggestions d’expériences connexes, comme une visite de la ville à plusieurs arrêts ».

