Ces objets peuvent « manger » votre WiFi. Placez-les le plus loin possible de votre routeur Xiaomi

La technologie ne cesse d’avancer mais malgré le fait que les appareils soient de plus en plus robustes, il existe des faiblesses difficiles à surmonter. Dans le cas de tout objet doté d’une connectivité sans fil, que ce soit la 4G, la 5G ou le WiFi, les problèmes viennent généralement du côté physique. Parce que les ondes ont certaines caractéristiques qui se remplissent oui ou oui, et elles ont aussi des ennemis. Il y a des objets qui attaquent votre WiFi sans le vouloir.

Les ondes, comme nous l’avons dit, doivent respecter certaines règles pour se propager normalement et il y a des objets qui rendent cela très compliqué. Parfois, nous ne pouvons pas l’éviter, c’est le cas des murs et des plafonds de nos maisons. À d’autres moments, oui. Comme les surfaces réfléchissantes, par exemple, ou comme les zones les plus chaudes de la maison. Voyons ce que vous pouvez éloigner de votre routeur Xiaomi pour que le WiFi de votre maison se passe mieux.

Éloignez-le de votre routeur, vous allez manquer de WiFi

Les ondes du réseau WiFi générées par votre routeur Xiaomi se propagent dans les airs et traversent toutes sortes d’objets. Ce sont des ondes de faible énergie, elles ne sont donc pas nocives pour l’homme, mais elles doivent trouver un environnement paisible pour se propager plus fortement. Par conséquent, si cet environnement ne se produit pas, le routeur perd en même temps de la puissance et de l’efficacité.

C’est pourquoi les ondes de notre WiFi perdent de leur force lorsqu’elles traversent les murs, les plafonds et les sols. Mais il y a d’autres objets dans notre maison qui nuisent également à la propagation des ondes, et nous ferons bien de les mettre le plus loin possible du routeur pour avoir une bonne couverture dans toute la maison. L’un de ces objets est la télévision. Son utilisation génère son propre type d’ondes qui peuvent interférer avec le signal de votre routeur et affaiblir votre WiFi. Donc, si vous pouvez ranger votre téléviseur, mieux c’est.

Et sans quitter le téléviseur, toutes sortes d’objets avec des surfaces réfléchissantes entrent ici. De la télé à une piste, un mur carrelé, un miroir et même un aquarium. Les surfaces réfléchissantes nuisent à la propagation de votre WiFi car elles dévient les ondes et compliquent grandement la formation des zones de couverture. Avons-nous dit carrelage ? Si ce sont eux dans votre cuisine, préparez-vous car toute la cuisine joue contre votre routeur.

Dans la cuisine, nous avons non seulement des surfaces réfléchissantes, mais aussi le micro-ondes, qui émet une très petite quantité d’ondes mais peut nuire à votre WiFi. Et ce sont aussi des cages de Faraday qui empêchent le WiFi de les traverser, elles créent donc des zones d’ombre pour votre couverture WiFi juste derrière elles. Dans la cuisine, il y a aussi des tuyaux qui créent un effet similaire à celui d’un micro-ondes, affaiblissant considérablement les ondes de votre WiFi. C’est pourquoi dans votre cuisine, vous avez moins de couverture, et aussi dans votre salle de bain. plomberie. Évitez-les chaque fois que vous le pouvez.

Un autre ennemi de votre WiFi est le chauffage, qu’il s’agisse d’un radiateur mural ou portable. Ils sont problématiques et si nous pouvons éviter de placer le routeur à proximité d’un appareil de chauffage, nous verrons que le signal sera émis avec plus de force. Les appareils Bluetooth interfèrent également, tels que les haut-parleurs et d’autres types d’appareils électroménagers. Nous devons les éviter autant que possible. Et en général, les objets métalliques que nous avons autour de la maison affaiblissent également le signal WiFi. Que ce soit la table de votre salon, la rampe de votre escalier, un vase que vous avez dans un coin ou encore une lampe. Le métal et le WiFi ne font pas bon ménage alors essayez de ne pas les mettre trop près l’un de l’autre.

En résumé :

Surfaces réfléchissantes (fenêtres, miroirs, carreaux)

téléviseurs

Appareils Bluetooth

Four micro onde

Radiateurs (centralisés ou portables)

Objets métalliques en général

La cuisine et les salles de bain

Avec tout cela à l’esprit, essayez de trouver l’endroit idéal pour votre routeur afin que le signal n’ait pas à passer par les cuisines ou les salles de bain, et soit aussi éloigné que possible de tout ce que nous avons décrit. Vous éviterez de penser tout le temps que votre WiFi est en panne ou que votre routeur est trop lent.

