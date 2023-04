OnePlus Nord CE 3 Lite 5G : un milieu de gamme coloré avec une charge très rapide et un appareil photo de 108 mégapixels

La série OnePlus Nord a été renouvelée avec un nouveau smartphone, qui vient tenter de rivaliser avec les meilleurs téléphones milieu de gamme pas chers.

Le nouveau OnePlus Nord CE 3 Lite 5G arrive dans une nouvelle couleur vert citron la plus frappante

Dans une nouvelle tentative de se renforcer dans le segment économique du milieu de gamme, OnePlus a présenté aujourd’hui le nouveau membre de sa famille Nord. A cette occasion, on parle du successeur du OnePlus Nord CE 2 Lite présenté l’an dernier. Avec le nouveau Nord CE 3 Lite 5G, la marque est prête à rivaliser face à face avec des modèles comme le nouveau Redmi Note 12 de Xiaomi.

Pour y parvenir, OnePlus a doté son nouvel appareil de quelques spécifications intéressantes, parmi lesquelles un écran avec un taux de rafraîchissement élevé, une charge très rapide ou une caméra principale haute résolution. Passons en revue toutes ses fonctionnalités.

OnePlus Nord CE 3 Lite 5G, toutes les infos

OnePlus NordCE 3 Lite Caractéristiques Dimensions 165,5 x 76 x 8,3 mm

195 grammes Filtrer Écran LCD Full HD+ de 6,7 pouces, taux de rafraîchissement de 120 Hz Processeur Qualcomm Snapdragon 695 RAM 8 Go LPDDR4X Système opératif OxygenOS 13.1 basé sur Android 13 Stockage 128 Go UFS 2.2 extensible par microSD jusqu’à 1 To appareils photo arrière:

108 Mpx principal

Macro 2MP

portrait 2 mégapixels

frontale:

16MP Batterie 5000mAh

Charge rapide 67W Autres Lecteur d’empreintes digitales latéral, USB-C, Wi-Fi 5, double SIM, prise casque 3,5 mm

La première chose qui attire l’attention sur ce téléphone est son apparence physique. Le Nord CE 3 Lite 5G conserve les lignes de conception classiques de la série Nord, avec des bords droits et un dos plat où les modules de caméra occupent le devant de la scène. Cependant, il ajoute l’attrait d’une nouvelle couleur plus frappante comme le vert citron. Pour les plus sobres, on retrouve une finition gris foncé pas si criarde.

Il dispose d’un écran LCD de 6,7 pouces de diagonale, avec une résolution Full HD+ et un taux de rafraîchissement allant jusqu’à 120 hertz. Le panneau est plat et comporte un trou en haut qui abrite la caméra frontale de 16 mégapixels.

Du reste du système photographique, il faut garder l’inclusion d’un capteur principal de 108 mégapixels, qui selon OnePlus, offre des captures détaillées même la nuit et permet de zoomer jusqu’à trois fois numériquement sans perte de qualité.

Le cerveau chargé de tout déplacer est le célèbre Snapdragon 695, accompagné de 8 Go de RAM et de 128 Go de stockage interne. Tout cela, soutenu par une batterie d’une capacité de 5000 mAh avec prise en charge d’une charge rapide de 67 W. D’une manière générale, ce n’est pas un terminal très différent de son cousin le realme 10 Pro, quelque chose qui a été courant dans les appareils de la série Nord sortis récemment années.

Son système d’exploitation est basé sur Android 13 et personnalisé par OxygenOS dans sa dernière version disponible. Malheureusement, le Nord CE 3 Lite 5G ne dispose que de deux mises à jour système majeures sécurisées.

Prix ​​​​OnePlus Nord CE 3 Lite et où l’acheter

Le OnePlus Nord CE 3 Lite est disponible à partir du 11 avril sur le marché mondial. Il peut être acheté via la boutique en ligne officielle de l’entreprise et d’autres canaux de vente autorisés, tels qu’Amazon. Son prix de vente officiel est de 329 euros en France.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :