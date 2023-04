Windows 11 peine : il n’est installé que sur 20% des PC !

Statcounter, une société d’analyse Web, a publié un nouveau rapport qui donne un aperçu de l’adoption des systèmes d’exploitation Windows en mars 2023. Le rapport indique que Windows 11 a capturé 20,94 % du marché. Montrant une augmentation de 1,81% par rapport au rapport précédent.

La dernière version de Windows est installée sur environ un ordinateur sur cinq. Et ce après un an et demi depuis sa sortie. Fait intéressant, Windows 10 a également affiché une petite croissance de 0,17 % et détient actuellement 73,48 % des PC en circulation.

Faible taux d’adoption de Windows 11 : seulement 1 PC sur 5 a installé le nouveau système d’exploitation

En revanche, Windows 7 a connu une baisse importante, passant de 9,55 % à 3,72 % en un mois seulement. Cela est probablement dû au fait que le support étendu de Microsoft a pris fin en janvier 2023. Incitant les utilisateurs à acheter des ordinateurs plus modernes et à jour.

Malgré ces chiffres, la diffusion de Windows 11 n’est pas particulièrement impressionnante. Surtout si on le compare au taux d’adoption de Windows 10 au cours de sa première année et demie de sortie. Ce qui était déjà sur 33% des PC. L’un des principaux défis du dernier système d’exploitation Microsoft est sa configuration minimale requise. Ce qui exclut de nombreux ordinateurs anciens mais toujours fonctionnels. Par exemple, si un utilisateur possède un processeur Intel de sept générations, il est bloqué avec Windows 10. L’exigence TPM est également un obstacle important.

Microsoft travaille dur pour améliorer Windows 11 en écoutant attentivement les commentaires des utilisateurs. Et ajouter des fonctionnalités adaptées aux joueurs, telles que DirectStorage. Cependant, le sentiment général est que le taux d’adoption de Windows 11 continuera d’être lent. Et sera plus lié à l’achat de nouveaux PC, plutôt qu’à la mise à jour des anciens.

Il convient de noter que la pandémie de COVID-19 a eu un impact significatif sur le marché des PC, de nombreuses personnes choisissant de mettre à niveau la configuration de leur bureau à domicile ou d’acheter de nouveaux ordinateurs pour le travail ou la scolarité à distance. Cela a peut-être contribué à la croissance de l’adoption de Windows 10, car les utilisateurs ont peut-être choisi de s’en tenir à un système d’exploitation familier et fiable pendant les périodes d’incertitude.

