Elle est conçue pour les enfants mais c’est un pass complet : c’est la nouvelle enceinte intelligente Xiaomi que l’on aimerait voir présentée en Europe

Xiaomi ne cesse de lancer de nouveaux produits en Chine, un marché où son catalogue est pratiquement infini. Sa dernière nouveauté s’appelle Xiaomi XiaoAI Speaker Kids Edition, une enceinte intelligente spécialement développée pour les enfants de 3 à 6 ans qui intègre l’assistant XiaoAI afin d’améliorer leur apprentissage.

De plus, cela peut déjà être acheté en Asie avec un prix officiel de 299 yuans, environ 40 euros pour changer. Pour l’instant, on ne sait pas s’il finira par arriver en Europe après quelques mois, mais nous serons attentifs car il pourrait devenir un produit extrêmement intéressant si un assistant tel que Google Assistant était intégré afin d’améliorer l’enseignement des plus petits. la maison.

32 Go de mémoire pleine de connaissances pour les plus petits

Comme vous pouvez le voir dans ses images officielles, le nouveau Xiaomi XiaoAI Speaker Kids Edition intègre un design spécialement conçu pour les enfants, avec une construction complète en plastique ABS haute résistance, de grands boutons de contrôle de lecture et une lumière LED à l’avant qui nous permettra de reconnaître si l’assistant est actif ou non d’un simple coup d’œil.

L’enceinte est équipée de haut-parleurs bilatéraux symétriques, jusqu’à 10 heures de batterie que nous pouvons recharger via sa prise USB-C arrière, de la technologie de connexion Bluetooth 5.2 à haut rendement et même d’une mémoire interne de 32 Go dans laquelle nous pouvons entrer beaucoup de contenu au-delà de ce que la marque elle-même nous propose en standard.

Et en parlant de ce contenu, Xiaomi précise que les plus de 1000 contenus que l’enceinte intègre dans cette mémoire visent à améliorer le vocabulaire, à augmenter les connaissances et à développer de bonnes habitudes d’apprentissage, trois aspects clés quand il s’agit du plus petit de la maison peut grandir avec les meilleures bases possibles.

De plus, cet appareil est également compatible avec une version de l’assistant intelligent Xiao AI spécialement développée pour les enfants afin de pouvoir interagir avec différents jeux d’apprentissage comme les énigmes, les opérations mathématiques ou le solitaire de mots. Comme vous pouvez le constater, tout est très axé sur la possibilité d’améliorer les connaissances sans négliger cette composante technologique à laquelle Xiaomi nous a habitués.

Prix ​​et disponibilité du nouveau Xiaomi XiaoAI Speaker Kids Edition

Comme nous l’avons mentionné au début, ce nouveau Xiaomi XiaoAI Speaker Kids Edition peut déjà être acheté en Chine pour un prix officiel de 299 yuans, soit environ 40 euros en échange. Pour l’instant, sa présence sur le marché mondial n’a pas été confirmée, mais nous resterons attentifs car il nous semble être un produit extrêmement intéressant et qu’il pourrait aider à cette étape de croissance si importante pour tout être humain.

Plus d’informations | xiaom chine

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :