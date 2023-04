Samsung prévient : si vous utilisez ces accessoires sur votre mobile, il pourrait être endommagé ou ne pas fonctionner correctement

Une publication dans la communauté officielle Samsung passe en revue les accessoires qui peuvent endommager votre mobile.

Acheter un mobile à plusieurs centaines d’euros et utiliser des accessoires de mauvaise qualité est une pratique courante. À tel point que parfois les entreprises elles-mêmes doivent alerter sur les risques liés à l’utilisation d’accessoires non officiels ou non certifiés. Samsung a été le dernier à le faire, via un post sur son forum officiel en coréen.

Samsung souhaitait informer les utilisateurs d’appareils de la série Galaxy S23 des dangers possibles liés à l’utilisation d’accessoires non officiels ou de mauvaise qualité tels que des protecteurs d’écran ou des étuis. Ils expliquent que, dans certains cas, ces types d’accessoires peuvent endommager certains composants de l’appareil ou même les empêcher de fonctionner normalement.

Des coques et des protecteurs de mauvaise qualité peuvent endommager votre Galaxy S23

Dans l’article, Samsung explique certains des problèmes les plus courants pouvant survenir lors de l’utilisation d’accessoires non certifiés par l’entreprise. Ils sont principalement liés à la caméra des appareils.

Par exemple, ils indiquent que les protecteurs en verre qui protègent les objectifs de l’appareil photo peuvent finir par rayer le verre qui protège l’appareil photo, car la poussière peut se glisser entre le protecteur et l’objectif lors de sa mise en place, ou que le protecteur lui-même raye l’objectif en essayant de retirez-le.

Ils reconnaissent également qu’en raison de ce type de protecteurs, l’humidité peut s’accumuler entre l’objectif et le protecteur, affectant négativement la qualité des photographies.

La marque en profite également pour parler de coques ou de protecteurs de mauvaise qualité, qui peuvent recouvrir le microphone intégré à l’un des modules caméra des modèles de la série Galaxy S23 et obstruer la transmission du son, affectant sa clarté et sa qualité.

Bien que Samsung ne propose pas de liste d’accessoires certifiés à utiliser avec les modèles de la série Galaxy S23, dans la plupart des cas, il devrait suffire de recourir à des produits d’entreprises reconnues et avec de bonnes notes dans le temps.

