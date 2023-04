Samsung lance une application qui atténue automatiquement les bruits gênants : essayez-la gratuitement

Unfear est une application compatible avec les appareils fonctionnant sous Android 10 ou version ultérieure et les écouteurs Samsung Galaxy Buds2 Pro.

Unfear est une application développée par Samsung pour atténuer l’inconfort causé par le bruit chez les personnes avec autisme

En France, quelque 450 000 personnes vivent quotidiennement avec un trouble du spectre autistique (TSA) et à l’occasion de la célébration de la Journée mondiale de sensibilisation à l’autisme, Samsung Electronics Iberia a récemment annoncé par le biais d’un communiqué de presse le lancement du projet Unfear, qui fait partie de son programme « Technology with Purpose », dont l’objectif principal est d’améliorer le quotidien des personnes avec autisme.

Le fer de lance de ce projet est une application appelée Unfear qui se charge d’atténuer automatiquement les bruits extérieurs, protégeant les personnes avec autisme de cette source de stress, dont nous allons parler plus bas.

Unfear est un « airbag sonore » pour les personnes avec autisme

Samsung a créé l’application Unfear en collaboration avec l’agence Cheil, la Confédération espagnole de l’autisme et neuf autres entités spécifiques à l’autisme au niveau régional et provincial en France : Fédération de l’autisme de Madrid, Fédération catalane de l’autisme, Asperger New Life Association, Nuevo Horizonte Association , Cepri Association pour la recherche et l’étude de la déficience mentale, ADISGUA, Association Guadarrama des personnes handicapées, SumateA et Sur Madrid Autism Spectrum Disorder.

Unfear est une application capable d’analyser le son externe et d’activer automatiquement la protection contre celui-ci préalablement configurée par l’utilisateur. Ainsi, cette application est capable de réduire certains sons gênants de la vie quotidienne tels que ceux produits par les sirènes, le métro, les travaux de rue, les aboiements de chiens, les ambulances ou les pleurs d’enfants pour protéger les utilisateurs avec autisme devant eux.

De plus, Unfear vous permet de régler le niveau de décibels à partir duquel la suppression du bruit doit être activée dans le Galaxy Buds2 Pro et module la sortie audio du casque en temps réel, afin d’éviter les changements brusques de son et d’atténuer ces sons. qui stressent particulièrement les personnes autistes.

En ce sens, l’application régule à la fois le volume et l’égalisation en temps réel pour annuler les bruits pouvant apparaître lorsque l’utilisateur joue à un jeu, regarde un film ou navigue sur les réseaux sociaux.

De même, Unfear propose cinq modes d’utilisation, tous axés sur le bien-être des personnes souffrant d’hypersensibilité auditive ou d’hyperacousie :

Mode sons externes : dans ce mode, une IA se charge de détecter les sons configurés par l’utilisateur comme gênants et active automatiquement la suppression du bruit lorsqu’ils se produisent. Le but de cette fonction est de protéger les oreilles de la personne autiste lorsqu’il y a des bruits gênants à l’extérieur

Mode concentration : ce mode permet à l’utilisateur de se concentrer sur une tâche sans distraction, puisque seule sa voix peut mettre en pause la suppression du bruit externe afin qu’il puisse avoir une conversation ou écouter ce qui se passe autour de lui

Mode contenu mobile : ce mode atténue les basses et hautes fréquences du contenu lu par le mobile afin que l’utilisateur puisse profiter de la musique, des films, des RRSS et des jeux vidéo sans stress acoustique

Mode calme : il s’agit d’un mode anti-stress grâce auquel il suffit d’appuyer sur le bouton pour qu’un son préalablement chargé dans l’application soit immédiatement joué

Bouton SOS : il s’agit d’un mode d’urgence grâce auquel, en appuyant sur ce bouton, l’application appellera automatiquement le contact d’urgence précédemment choisi dans l’application

Unfear est une application totalement gratuite compatible avec tous les appareils avec Android 10 ou une version ultérieure et avec les écouteurs Galaxy Buds2 Pro.Cette application est déjà disponible en téléchargement sur Google Play, via le lien que nous vous laissons sous ces lignes, et très bientôt, il sera également dans le Galaxy Store.

