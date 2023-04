C’est le moyen le plus rapide d’utiliser GPT-4 sur votre mobile Android

Une nouvelle fonctionnalité incluse dans Edge, le navigateur Web de Microsoft, vous permet d’accéder rapidement au chat Bing avec GPT-4.

OpenAI est la société qui a créé le modèle de langage GPT-4, qui donne vie à la dernière version de ChatGPT

À plusieurs reprises, nous avons parlé de l’importance d’éviter de télécharger et d’utiliser des applications Android qui promettent d’accéder à ChatGPT de manière simple et rapide. Comme il n’y a pas d’application mobile ChatGPT officielle, la plupart de ces applications profitent de l’ignorance des utilisateurs pour essayer de faire du profit à leurs dépens, cachant parfois des menaces qui pourraient mettre en danger l’intégrité de leurs données les plus sensibles.

Mais il existe une nouvelle façon d’accéder rapidement au chat alimenté par le modèle de langage GPT-4 d’OpenAI à partir d’Android, sans avoir à recourir à des applications étranges ou à accéder au site Web d’OpenAI. Nous allons vous montrer comment.

Bing Chat avec GPT-4 est plus à portée de main que jamais grâce à la nouvelle fonctionnalité Edge

Pour utiliser cette fonctionnalité et accéder rapidement au chat Bing avec GPT-4, il vous suffit d’avoir téléchargé la dernière version de Microsoft Edge pour Android et de vous être inscrit pour accéder à la nouvelle version de Bing avec GPT-4. Si vous l’avez déjà, la prochaine chose que vous devriez faire est de suivre ces étapes :

Ouvrez Edge sur votre appareil Android. Dans la barre d’adresse du navigateur, saisissez « edge://flags » Vous irez dans le menu des fonctions cachées du navigateur, où vous devriez rechercher la fonction appelée « Nouveau Bing toujours affiché sur la barre d’outils ». Appuyez sur le menu à droite et sélectionnez « Activé ». Enfin, redémarrez le navigateur.

Lorsque vous avez terminé, vous verrez l’icône Bing Chat apparaître dans la barre des tâches inférieure de votre navigateur Microsoft Edge, et appuyez simplement dessus pour accéder rapidement à la conversation de chat basée sur GPT-4. De cette façon, vous n’aurez plus besoin d’accéder au moteur de recherche Bing avant de pouvoir utiliser le chat : ouvrez simplement le navigateur, touchez l’icône Bing Chat, et l’IA sera prête à répondre à vos questions.

C’est actuellement le moyen le plus simple et le plus rapide d’utiliser GPT-4 sur Android sans accéder au Web OpenAI. De plus, le chat Bing offre des fonctionnalités supplémentaires telles que la possibilité de générer des images à partir de descriptions, qui ne sont pas disponibles dans le chat OpenAI (pour le moment).

