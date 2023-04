Samsung travaille déjà sur des mémoires avec un pétaoctet de stockage (et ils sont un scandale absolu)

Les nouveaux SSD dans lesquels Samsung travaille déjà promettent plus d’un million de « concerts » et ont la capacité de stocker jusqu’à 2,5 ans de vidéos en résolution 4K.

Au premier plan, une puce Samsung Electronics installée sur une carte mère.

Les résultats du premier trimestre 2023 dans l’industrie des smartphones n’ayant pas apporté de bonnes nouvelles à Samsung, le géant sud-coréen a souhaité nous parler de mémoires et de stockage lors d’une sorte de Flash Memory Market Summit organisé en Chine, où le géant The La Corée du Sud a parlé de nouveaux développements qui sont complètement hors du marché et presque au-delà de notre capacité à comprendre.

Et c’est que, comme nous l’ont dit les collègues de SamMobile, les ingénieurs de Samsung ont déjà de nouvelles solutions de stockage de données dans le four qui nous permettront de stocker des centaines de téraoctets, dans le but que quelques unités de ces disques durs du Par exemple, le toute la Bibliothèque du Congrès des États-Unis d’Amérique pourra être numérisée à l’avenir.

Comme vous allez maintenant le voir, les chiffres sont impressionnants, 100% hors catégorie, et ils rejoignent d’autres technologies presque incroyables comme les cartes microSD présentées il y a quelques mois par Samsung, et qui sont capables de fonctionner sans problème et en continu pendant plus de 16 ans. années consécutives dans les solutions de vidéosurveillance.

Les souvenirs que Samsung prépare pour cet avenir prometteur auront 1 pétaoctet (1 000 000 gigaoctets) et pourront enregistrer jusqu’à deux ans et demi de vidéo en résolution 4K.

Lors de l’événement, Samsung a rendu compte de son travail avec des mémoires SSD à technologie 3D NAND qui pourraient bientôt atteindre jusqu’à 1 pétaoctet de stockage, soit ce qui revient au même, 1 024 ‘teras’ ou plus de 1 million de gigaoctets capables de stocker d’énormes quantités de données.

En fait, les propres représentants de l’entreprise ont parlé de 2,5 ans de vidéo 4K sur chaque disque et de seulement quelques unités pour numériser l’ensemble de la Bibliothèque du Congrès, bien qu’il reste encore quelques années pour le voir car il existe encore certains obstacles techniques qui doivent polir dans les bureaux de Séoul.

Apparemment, les ingénieurs ont surtout affaire à une mise à l’échelle physique et logique qu’il faudra améliorer, puisque dans la partie physique les cellules NAND devront continuer à réduire leur taille tout en augmentant le nombre de couches.

Les ingénieurs de Samsung Electronics vont devoir travailler sur la science des matériaux pour gérer plus de tensions qui leur permettent de stocker plus de bits dans chaque cellule, tout en continuant à réduire la taille physique de ces cellules dans la structure 3D NAND.

Samsung affirme que les échelles sur lesquelles repose la 3D NAND ont des limites et que le chiffre d’environ 1 000 couches qu’ils atteignent actuellement ne suffira pas pour atteindre le pétaoctet qu’ils visent.

La mise à l’échelle logique devrait venir à la rescousse, car elle permettra d’augmenter le nombre de bits stockés dans chaque cellule en utilisant davantage d’états de tension, ce qui pose des défis techniques à la fois en science des matériaux et en gestion de la température.

L’évolution est sur la table, en tout cas, et Samsung travaille sur ces solutions high-tech qui nous permettront de multiplier les capacités de stockage dans les années à venir, il ne reste plus qu’à s’asseoir et attendre patiemment… Toujours le bienvenu !

