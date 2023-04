Le monde à l’envers : c’est le premier constructeur à supprimer Android Auto de ses voitures

Il semble que General Motors n’aime pas l’intégration de systèmes d’infodivertissement dans leurs véhicules, car Android Auto et Apple CarPlay ne génèrent pas d’avantages sous forme de « plus ».

Android Auto est l’interface imaginée par Google pour que vous puissiez gérer votre mobile sans être distrait au volant.

Retour vers le futur au coeur de Detroit. Et au passage, très mauvaise nouvelle pour nous, les utilisateurs, qui verront bientôt comment un géant comme General Motors descend du train en marche de l’intégration que représentent Android Auto et Apple Carplay, qui sont finalement les interfaces de Google et Apple pour les véhicules que la plupart d’entre nous ont adopté avec plaisir pour apporter l’expérience du smartphone en toute sécurité dans nos véhicules.

Non seulement cela, et c’est aussi qu’Apple CarPlay et Android Auto, Android Auto et Apple Carplay, avaient atteint une intégration sans précédent qui signifiait une courbe d’apprentissage nulle lors du changement de véhicule, puisque le système d’infodivertissement fonctionnait exactement de la même manière dans les voitures de toutes les marques, en une manière 100% intuitive et connectée en permanence, simplement en reliant notre smartphone à la voiture pour voir et utiliser les mêmes applications avec des interfaces familières.

Mais il y a un constructeur qui n’aime pas ça du tout, comme nous l’ont dit nos amis de Computer Hoy, et ils n’aiment pas ça car CarPlay et Android Auto les empêchent de profiter des systèmes multimédias du véhicule en facturant de l’argent pour les « extras » de connectivité » , laissant l’entreprise se limiter à la taille d’un écran tactile qui combine de plus en plus de fonctionnalités dans nos voitures.

General Motors se détournera d’Android Auto et installera ‘Ultifi’ dans ses voitures

La décision est presque incroyable, car malgré le fait qu’Android Auto et CarPlay avaient eu leurs problèmes d’intégration au début précisément à cause de la même raison monétaire, cela semblait déjà avoir été surmonté et toutes les marques avaient décidé de les adopter pour éviter les problèmes ou des réclamations de leurs clients clients et utilisateurs.

Maintenant, de General Motors, ils se démarquent et préviennent que leurs nouveaux véhicules électriques rendront les fonctionnalités multimédia et de navigation au logiciel propriétaire, via un système d’exploitation que GM a appelé ‘Ultifi’.

Le changement, oui, ne sera pas instantané et n’affectera pas tous les clients actuels de General Motors et des marques exploitées par le géant de Detroit, et il est annoncé que toute la gamme actuelle maintiendra Android Auto et CarPlay parmi ses avantages, en plus de véhicules à combustion pour l’avenir qu’il leur reste, car tous continueront d’arriver avec les interfaces Google et Apple disponibles.

GM va supprimer Android Auto et Apple CarPlay de leurs véhicules en raison de la complexité des systèmes d’assistance avancés, selon eux, même si la monétisation des services connectés et des abonnements est à l’origine de l’arrivée d’Ultifi.

Ce ne sera pas le cas des véhicules électriques, les plus modernes curieusement, qui utiliseront ‘Ultifi’ dès le lancement de la Chevrolet Blazer EV, une voiture qui débutera sur le marché à la fin de cette année 2023, poursuivant avec la Chevrolet Equinox EV, GMC Sierra EV et Cadillac Celestiq.

Ils se sont complètement trompés en GM, du moins pour moi, mais le tour de barre semble donné et la décision est ferme. Nous verrons comment ‘Ultifi’ s’intègre bien et surtout comment il est entretenu, ce qui est justement le gros problème des systèmes multimédias propriétaires d’antan, obsolètes peu après la sortie du véhicule.

General Motors dit que oui, une telle aide à la conduite avancée et la complexité des systèmes du véhicule rendent la mise en œuvre plus facile et plus sûre dans des systèmes d’exploitation spécifiquement développés, et avec cela, ils justifient la décision qui, évidemment, apportera des abonnements en tant que services connectés standard et payants que les utilisateurs doivent payer en plus du prix de leurs voitures neuves.

choses vertes ! Mais quel gentleman puissant est M. Money…

