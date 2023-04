Si vous aimez les histoires sombres, vous devez essayer ces 9 jeux pour votre mobile

Nous passons en revue les jeux avec les histoires et l’esthétique les plus sombres du marché mobile

Limbo est l’un des meilleurs exemples d’un jeu sombre

Il y a des jeux qui sont un vrai délire visuel. Des jeux avec des histoires sombres et une esthétique assortie qui permettent aux utilisateurs de profiter d’un monde vraiment complexe et sombre dans lequel la lumière s’estompe lentement. Ce ne doivent pas nécessairement être des jeux d’horreur, mais ceux qui nous emmènent dans des mondes décrépits qui disparaissent lentement. Il existe aussi des jeux de guerre, mais les plus courants sont généralement les jeux d’aventure. Aujourd’hui, nous allons passer en revue ces histoires sombres, lugubres et terribles qui nous emmènent dans des mondes originaux et qui, ironiquement, deviennent une étrange zone de confort pour de nombreux utilisateurs.

les histoires les plus sombres

20 minutes jusqu’à l’aube

Limbo

Alter égo

Cette guerre de la mine

Terres sombres

Typoman remasterisé

Opus : Fusée des Murmures

Très petits cauchemars

bad-lands

20 minutes jusqu’à l’aube

Un jeu à l’esthétique très sombre et originale. Il s’agit d’un clone de Vampire Survivors qui nous amène à essayer de survivre jusqu’à l’aube. De cette façon, nous devrons sélectionner notre héros et essayer de mettre en place une construction qui nous permette d’atteindre cette survie. Ce ne sera pas facile, les parties durent environ 20 minutes, mais le défi sera de taille dans ce roguelike qui reprend la formule qui fait tant de succès aux autres jeux du genre.

Téléchargez « 20 minutes jusqu’à l’aube » sur Google Play Store

Limbo

Peut-être l’un des classiques intemporels des jeux vidéo. Il est sorti il ​​y a deux générations de consoles pour PC et il sort toujours console après console pour nous offrir une expérience incroyable. Limbo est un jeu très sympa, aux tonalités sombres dans lequel on incarne un petit garçon qui doit survivre dans un environnement hostile. Dans ce monde, tout tue, mord ou brûle, vous devez donc être prudent lorsque vous passez à l’étape suivante. Bref, une belle plateforme que vous allez adorer si :

Vous aimez les histoires sombres.

Êtes-vous un fan de jeux de plateforme?

Le cadre sombre et post-apocalyptique est votre truc.

Téléchargez « Limbo » depuis Google Play Store

Alter égo

Un roman visuel vraiment sombre. Nous jouons une personne qui est soumise à des tests de personnalité tout le temps. Vous devrez tout répondre correctement si vous voulez avancer dans un jeu qui n’arrête pas de briser le quatrième mur. Il est difficile de décrire ce titre, il vaut donc la peine de l’essayer en plus de voir la bande-annonce intéressante que vous avez juste au-dessus.

Téléchargez « Alter Ego » sur Google Play Store

Cette guerre de la mine

Peu d’histoires plus sombres ou plus dures peuvent être trouvées dans un jeu vidéo que l’histoire de « This War of Mine ». Une guerre en Europe a dévasté votre pays et vous survivez dans les ruines en essayant de faire face à l’horreur de la guerre. Mais non, ce n’est pas un jeu de guerre, mais une aventure de survie dans laquelle un groupe de survivants se bat pour obtenir de la nourriture, de l’eau et survivre aux attaques d’autres groupes qui cherchent à obtenir les mêmes ressources que vous mais par la violence.

Ce sera votre jeu de chevet si :

Vous aimez souffrir dans les jeux en prenant des décisions terribles.

Vous êtes adepte de l’esthétique minimaliste.

Vous cherchez une histoire travaillée dans un jeu vidéo.

Une histoire très triste, censée se dérouler dans un pays fictif mais qui s’abreuve aux bombardements tragiques de Sarajevo.

Téléchargez « This War of Mine » sur Google Play Store

Terres sombres

Dans Dark Lands, nous sommes un guerrier qui doit affronter des ennemis dans un monde de silhouettes. Fondamentalement, le jeu boit beaucoup de titres comme Dark Souls mais leur permet d’avoir une torsion puisqu’il est pratiquement infini. Un jeu très intéressant qui peut nous tenir accroché pendant de nombreuses heures grâce à son gameplay stimulant.

Téléchargez « Dark Lands » sur Google Play Store

Typoman remasterisé

Un jeu vraiment sombre dans lequel on incarne un personnage composé de différentes lettres. C’est essentiellement un jeu de puzzle se déroulant dans un monde détruit par une sorte de guerre. C’est assez difficile et la version remasterisée ajoute beaucoup de nouveau contenu, comme de nouveaux puzzles et les indices nécessaires pour progresser dans le titre.

Téléchargez « Typoman Remastered » sur Google Play Store

Opus : Fusée des Murmures

Peut-être l’un des plus beaux jeux à jouer dans ce top. Une histoire touchante, stimulante et difficile dans laquelle deux personnages, Fei et John, travaillent pour créer une fusée qui peut les faire sortir de la planète. C’est l’un de ces jeux dont la beauté et l’histoire terrible nous amènent à ressentir une nostalgie intérieure typique d’une bande-son unique et vraiment élaborée.

Ce jeu est l’un des plus recommandés dans ce top si vous aimez les titres qui :

Ils rappellent légèrement Pikmin dans la mécanique de collecte des morceaux du vaisseau pour fuir la planète.

Vous aimez les bandes sonores qui évoquent la nostalgie.

Vous cherchez un jeu avec une histoire vraiment sympa, même si son développement est lent.

Téléchargez « Opus : Rocket of Whispers » sur Google Play Store

Très petits cauchemars

Une version adaptée de Little Nightmares, le jeu sombre sorti sur PC et consoles. Fondamentalement, nous devrons aider un enfant à survivre dans un environnement terrible et horrible dans lequel le monde réel semble avoir été bouleversé et dans lequel les adultes sont une ombre dangereuse pour les plus petits. Cent pour cent recommandé ainsi que ses versions de bureau.

Ce jeu a l’air très, très bon et la vérité est qu’il parie sur une atmosphère qui vous gardera tendu tout le temps.

Téléchargez « Very Little Nightmares » sur Google Play Store

bad-lands

Un jeu plutôt sympa visuellement. Nous vivons dans une forêt de conte de fées mais dans laquelle quelque chose de terrifiant se passe. Ainsi, nous devrons incarner l’une des créatures qui l’habitent pour découvrir ce qui s’y passe. De cette façon, le titre cherche à donner une tournure à un genre qui fonctionne déjà très bien. Il a un mode coopératif, multijoueur et 100 niveaux uniques pour la campagne solo.

C’est l’un de ces jeux classiques qui sont à l’honneur depuis de nombreuses années et qui continuent de connaître du succès.

Téléchargez « Badlands » sur Google Play Store

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :