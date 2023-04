Spotify ferme l’application audio en direct de type Clubhouse dans un contexte de baisse de l’intérêt des utilisateurs

En 2021, Spotify a introduit une nouvelle application nommée Greenroom pour concurrencer Clubhouse. Semblable à son concurrent, Greenroom s’est concentré sur la possibilité pour les utilisateurs de créer et de rejoindre des salles audio en direct avec d’autres personnes. L’année dernière, l’application Greenroom a été rebaptisée Spotify Live, mais maintenant l’application est sur le point d’être abandonnée.

Un porte-parole de Spotify a déclaré à TechCrunch que l’application autonome Spotify Live sera interrompue « après une période d’expérimentation ». La société a déclaré, sur la base d’une analyse interne, qu’il n’y avait plus de place pour l’application. Mais cela n’indique pas que les utilisateurs ne pourront plus utiliser Spotify pour les salles audio en direct.

C’est parce que Spotify Live a été intégré à l’application Spotify principale, et au moins pour le moment, la fonctionnalité y restera disponible pour ceux qui souhaitent l’utiliser. Selon la société, de nombreux artistes utilisent Spotify Live pour des « soirées d’écoute » afin de communiquer avec leurs fans, et Spotify continuera d’explorer de telles interactions.

Voici ce que Spotify a dit :

Après une période d’expérimentation et d’apprentissage sur la façon dont les utilisateurs de Spotify interagissent avec l’audio en direct, nous avons pris la décision de désactiver l’application Spotify Live. Nous croyons qu’il y a un avenir pour les interactions entre fans et créateurs en direct dans l’écosystème Spotify ; cependant, sur la base de nos apprentissages, cela n’a plus de sens en tant qu’application autonome. Nous avons constaté des résultats prometteurs dans le cas d’utilisation axé sur l’artiste des «soirées d’écoute», que nous continuerons d’explorer à l’avenir pour faciliter les interactions en direct entre les artistes et les fans.