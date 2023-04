Il y a une raison pour laquelle il est si difficile d’enregistrer des appels avec votre mobile Xiaomi : Google l’a interdit

Seguro que muchos de vosotros echáis de menos la mítica función de grabar llamadas que nos ofrecía la aplicación de Dialer en MIUI, la cual se quedó en el olvido debido a que Xiaomi decidió incorporar la app de teléfono de la propia Google de manera predeterminada en su système opératif.

En fait, l’année dernière, la société américaine elle-même a éliminé la possibilité de télécharger des applications d’enregistrement d’appels depuis son Play Store pour des raisons de sécurité et de confidentialité des utilisateurs mais, heureusement, il existe des alternatives qui nous permettront d’utiliser ce type d’outils.

Vous pouvez enregistrer des appels, même si vous n’aurez pas la tâche facile

Comme nous vous le disons, tous les Xiaomi vendus aujourd’hui arrivent avec cette application de numérotation Google installée par défaut et, malgré le fait qu’il existe certains pays dans lesquels la fonction d’enregistrement des appels peut être utilisée sans aucun problème, il y en a beaucoup d’autres dans lesquels vous pas pouvoir y accéder.

Cette décision a été prise par Google lui-même en mai 2022, et ce sont certaines des réglementations imposées par certains pays qui nous ont fait ne plus pouvoir l’utiliser et nous devons opter pour certaines applications tierces qui nous permettent d’être capable de le faire.

En fait, notre collègue Isra a réalisé il y a quelques mois une compilation complète d’applications qui nous permettront d’enregistrer les appels d’une manière extrêmement simple, donc dans le cas où vous auriez besoin de le faire sur votre mobile Xiaomi, il est préférable de prendre un un coup d’œil pour pouvoir l’avoir à portée de main et l’utiliser quand vous le souhaitez.

En bref, vous savez déjà que l’application de numérotation Google offre de nombreux avantages dans MIUI, tels que le blocage des appels indésirables ou la désactivation d’un appel entrant sans toucher l’écran du téléphone, mais chaque fois que vous souhaitez enregistrer un appel, vous devrez opter pour un tiers. des services qui vous permettent d’y accéder nativement.

