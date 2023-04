ChatGPT est interdit en Italie pour violation de la réglementation européenne sur la protection des données

Le gouvernement italien a interdit il y a quelques jours l’outil ChatGPT, l’accusant de ne pas respecter la loi sur la protection des données des consommateurs.

L’Italie est le premier pays au monde à interdire l’utilisation de ChatGPT en raison de ses problèmes de confidentialité

L’arrivée de ChatGPT, l’outil d’Intelligence Artificielle développé par la société américaine OpenAI, a été l’une des avancées technologiques les plus marquantes de ces dernières années, comme en témoigne le fait que deux grandes entreprises comme Microsoft et Google aient opté pour lui, le le premier l’intégrant à la fois dans son moteur de recherche, Bing, et dans son navigateur, Edge, et le second lui lançant sa propre alternative sous le nom de Bard.

Mais l’une des principales interrogations soulevées par la technologie à l’origine de ChatGPT est sa méthode de collecte des données personnelles, qui a déjà été remise en cause après que l’Italie a interdit l’utilisation de cette IA car elle viole les règles de protection des données en vigueur dans le pays.

ChatGPT a été bloqué en Italie « avec effet immédiat »

Le Garant de la protection des données personnelles (GPDP) d’Italie, une autorité administrative indépendante concernée par la protection des données des utilisateurs et des consommateurs, a annoncé par le biais d’un communiqué le blocage de ChatGPT en raison d’une prétendue collecte illégale de données personnelles par l’outil OpenAI.

En ce sens, cet organisme assure qu’OpenAI ne dispose pas d’une base légale qui justifie « la collecte et le stockage massifs de données personnelles pour entraîner les algorithmes ChatGPT ».

Dans la déclaration susmentionnée, le GPDP déclare avoir détecté qu ‘ »aucune information n’est fournie aux utilisateurs, ni aux parties intéressées dont les données ont été collectées par OpenAI, LLC et traitées via le service ChatGPT » et justifie le blocage de l’IA en raison de « l’absence de base juridique adéquate en ce qui concerne la collecte de données personnelles et leur traitement aux fins de former les algorithmes sous-jacents au fonctionnement de ChatGPT ».

De cette manière, le gouvernement italien bloque l’utilisation de cette IA dans le pays jusqu’à ce que ChatGTP ne soit pas conforme au règlement général européen sur la protection des données. Cette ordonnance de blocage n’est pas définitive, puisque les autorités italiennes ont lancé une enquête sur OpenAI pour clarifier tous les détails liés à la manière dont la firme américaine traite les données des utilisateurs italiens.

De toute évidence, cette décision du gouvernement italien ouvre la porte à d’autres pays européens pour faire de même et restreindre l’utilisation de ChatGTP dans leur pays en raison du non-respect des réglementations européennes en matière de protection des données des consommateurs et des utilisateurs. Pour le moment, l’Agence espagnole de protection des données (AEPD) n’a pas statué sur la question, mais d’Netcost-security.fr, nous vous informerons de tout développement qui se produirait à cet égard.

