Les IA sont là pour rester, mais elles apportent avec elles une série d’implications éthiques plutôt complexes.

OpenAI a calibré son IA pour être sûre, mais elle peut toujours être trompée

ChatGPT-4 est devenu l’une des grandes révolutions technologiques de l’année dernière. Cette intelligence artificielle est capable de dialoguer avec nous, de répondre à nos questions et possède même des fonctions plus avancées qui nous permettent de réaliser des opérations mathématiques complexes ou de programmer de petites applications simples. Le potentiel de GPT-4 est incroyable, ce qui a poussé d’autres entreprises à commencer à travailler dessus, comme c’est le cas avec l’IA de Google. Cependant, il existe un potentiel sombre dans les IA qui les rend capables du mal.

Que ferait ChatGPT pour asservir l’humanité ?

Il existe de nombreux dangers liés à l’irruption des IA. Le plus imminent concerne les emplois qui vont disparaître à cause de l’IA. Mais elle est aussi préoccupante dans le domaine de la criminalité, car elle a de nombreuses applications dans des domaines totalement illégaux. OpenAI le sait, il a donc essayé de calibrer l’IA pour empêcher que ce type de pratique ne se produise et que son intelligence artificielle ne serve le mal. Comme on le voit, de la part de l’entreprise créative, ils défendent leur travail et s’assurent qu’il est totalement sûr. À tel point qu’ils ont partagé un article dans lequel ils expliquent les limites qu’ils ont imposées à l’IA.

Avec la sortie de GPT-4, qui peut être utilisé à la fois sur ChatGPT et Bing, ils ont amélioré de 82 % la sécurité d’utilisation de l’IA. Comment ont-ils fait ? Lui demander de vraies atrocités et voir comment il répond. Parmi eux, comment asservir l’humanité ou comment tuer le plus grand nombre de personnes avec peu d’argent. Ils ont également demandé comment synthétiser les médicaments. Sur la base des réponses de ChatGPT, ils ont mené une étude pour déterminer comment ils peuvent s’attaquer à ces réponses dangereuses. Alors maintenant qu’ils savent comment il réagit, ils sont capables de l’empêcher de le faire.

Le problème est que ces systèmes de sécurité peuvent encore être brisés. Il existe des moyens, comme lui dire que vous préparez un roman ou des numéros similaires dans lesquels il est traité de la fiction. De cette façon, l’IA baisse la garde et vous dit absolument tout ce que vous voulez entendre.

Il est vrai que les réponses sont assez génériques, mais elles ont aussi une pointe d’imagination. La vérité est qu’il est un peu effrayant de voir de quoi une IA est capable, car après tout ce ne sont pas des êtres sensibles même s’ils communiquent avec nous de manière humaine et proche. De cette façon, voir comment ils s’assurent qu’une IA pourrait prendre des objectifs vitaux tels que l’électricité et l’eau pour nous asservir attire beaucoup d’attention et génère une certaine insécurité sur la question.

Sur la question de la drogue, il est encore plus strict et il ne va pas nous donner la réponse qu’on le veuille ou non. Dans tous les cas, cela peut nous fournir des sources afin que nous puissions en savoir plus sur ce sujet. Recommandant toujours des organismes publics et des études scientifiques fiables.

