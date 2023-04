La meilleure application YouTube pour votre mobile Xiaomi vient de Google lui-même, vous n’avez pas besoin de la télécharger et elle vous permet d’économiser beaucoup de stockage

Comme vous le savez probablement déjà, il existe de nombreuses applications différentes pour utiliser YouTube sur votre téléphone mobile. En fait, Google lui-même a une application officielle qui est sans aucun doute la plus répandue sur la scène Android, mais ce n’est peut-être pas la plus recommandée si vous souhaitez économiser de l’espace de stockage sur votre smartphone et profiter d’autres fonctions telles que jouer vidéos avec l’écran éteint.

Pour ce faire, la meilleure chose est peut-être que nous optons pour l’application Web YouTube, un outil grâce auquel vous pourrez éliminer l’application YouTube que tous les appareils Android intègrent d’usine afin d’avoir une plus grande quantité de mémoire interne et la puissance continuent de profiter de leurs fonctions à 100 %.

L’application Web YouTube est la meilleure option pour votre téléphone Xiaomi

Comme nous vous le disons, tous les mobiles qui intègrent le système d’exploitation Android ont l’application YouTube officielle prête à l’emploi, essentiellement parce qu’elle fait partie de l’une des exigences de base établies par Google lorsqu’il s’agit de certifier des téléphones de différentes marques sous son logiciel.

Malgré le fait que ce soit le cas, nous pourrons désinstaller cette application à tout moment et, en effet, si vous manquez de stockage ou d’autonomie pour arriver à la fin de la journée, c’est peut-être la plus recommandée pour vous , car c’est un outil qui consomme beaucoup de ressources une fois que nous l’utilisons.

Heureusement, Google lui-même met à notre disposition l’application web YouTube, que vous pouvez utiliser depuis un PC, Mac, Linux, et nous donne même la possibilité de l’utiliser directement sur notre smartphone grâce au navigateur Google Chrome ou à n’importe quel autre que nous avons installée.

En plus d’économiser de l’espace et de l’énergie en désinstallant l’application YouTube native, cette application Web nous permettra également d’écouter des vidéos lorsque l’écran de notre terminal est éteint, une option que nous pouvons activer directement depuis le centre de contrôle une fois que nous avons verrouillé l’appareil et en cliquant sur la reproduction du contenu que nous avons en cours d’exécution.

Après avoir clarifié tous les avantages de l’utilisation de cette application, vous devez savoir que la façon de l’installer est extrêmement simple, mais vous devez également tenir compte du fait qu’elle ne fonctionnera qu’avec le mode bureau de YouTube dans votre navigateur, une esthétique un peu plus grossière mais tout aussi utilisable:

Ouvrez YouTube dans votre navigateur et, dans les options de la page, sélectionnez la « Vue de l’ordinateur »

Une fois celle-ci chargée, refaites simplement la même démarche mais, cette fois, cliquez sur « Installer l’application »

Appuyez sur « Installer » et vous verrez que vous aurez une nouvelle application YouTube sur votre bureau qui vous redirigera directement vers l’application Web YouTube elle-même

Via | Xataka androïde

