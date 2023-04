Le désordre de la vérification sur Twitter continue : héritage contre bleu ; coches dorées ; ‘NY Times’

Il n’y a pas de répit dans le gâchis de vérification de Twitter, après que le délai indiqué par Musk pour que les comptes vérifiés hérités perdent leur coche bleue soit passé avec peu de changement. Il a maintenant dit qu’ils auraient plus de temps, bien que cette décision lui ait peut-être été imposée …

Arrière-plan

Lorsque le milliardaire Elon Musk a acheté Twitter pour 44 millions de dollars, après avoir tenté de renoncer à l’achat, il a apporté une série de changements qui ont vu les annonceurs suspendre ou réduire considérablement leurs dépenses sur la plate-forme. Le changement de titre était que la vérification Twitter serait disponible à la vente dans le cadre d’un abonnement Twitter Blue.

Musk a été contraint de repenser le mouvement après avoir créé une saison ouverte pour les trolls, les farceurs et les escrocs, mais a ensuite été relancé. Une coche grise distincte pour les comptes officiels des entreprises et des organisations a été lancée et abandonnée en quelques heures.

L’adoption des abonnements Twitter Blue serait extrêmement faible, à seulement 0,2 % des utilisateurs de Twitter. Pour tenter de résoudre ce problème, Musk a annoncé que les anciennes coches bleues seraient supprimées des comptes qui n’avaient pas acheté d’abonnement. La date limite pour le faire était fin mars.

Le désordre de vérification de Twitter continue

Malgré l’expiration du délai, la grande majorité des anciens comptes vérifiés ont toujours leur coche bleue.

Cependant, certains comptes sont désormais afficher un nouveau message lorsque vous cliquez sur la coche :

Ce compte est vérifié car il est abonné à Twitter Blue ou est un ancien compte vérifié.

Auparavant, le message de vérification héritée lisait :

Ce compte est vérifié, car il est notable dans le gouvernement, les actualités, le divertissement ou une autre catégorie désignée.

Le changement indique qu’il n’est plus possible de voir si la coche bleue est pour un compte notable, ou quelqu’un qui a payé les frais de 8 $/mois – bien que vous puissiez télécharger un script depuis Github pour distinguer les deux.

Cependant, certains anciens comptes vérifiés sont, au moment de la rédaction, affiche toujours le message d’origine. Mise à jour : Le mien vient de changer. Pour éviter tout doute, je ne suis pas abonné à Twitter Blue.

En fait, la suppression des coches bleues des anciens comptes vérifiés serait un processus manuel, donc pas quelque chose que Twitter peut faire à grande échelle. Peut-être fait en utilisant un tableau aléatoire de stagiaires peu coûteux.

Coches dorées

Une coche dorée pour les organisations vérifiées a également été introduite. C’était à l’origine gratuit, mais eux aussi devaient perdre leur coche de vérification à moins qu’ils ne souscrivent à un plan distinct coûtant 1 000 $/mois pour l’organisation, plus 50 $/mois par « compte associé ». Par exemple, un média devrait payer les frais de 1 000 $ pour son compte principal, plus 50 $/mois pour chaque journaliste.

Encore une fois, la mise en œuvre de cette politique semble avoir été tout aussi sporadique, de nombreuses organisations (y compris la nôtre) conservant leur coche sans payer aucun des frais.

Un rapport du New York Times a déclaré que Twitter faisait discrètement des exceptions pour certaines organisations. Cela comprenait les 500 meilleurs annonceurs et les 10 000 meilleures organisations en nombre d’abonnés.

Musk cible le « New York Times »

Le journal lui-même a été ciblé par Musk lorsqu’il a annoncé qu’il ne paierait pas pour sa coche en or. Musc a répondu par tweeter, « Oh ok, on va l’enlever alors. » Peu de temps après, il a été supprimé – avec Musk par la suite attaquer la publication.

Fortune note que de nombreuses personnalités publiques ont fait des annonces similaires à propos de la coche bleue.

Welp suppose que mon bleu ✔️ sera bientôt parti parce que si vous me connaissez, je ne paie pas les 5. ????????‍♂️ – LeBron James (@KingJames) 31 mars 2023

Beaucoup pensent maintenant que la vérification payante est tout le contraire de la crédibilité, en démontrant que quelqu’un est suffisamment précaire pour ressentir le besoin de payer pour cela.

Image : Alexandre Chatov/Unsplash



Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :