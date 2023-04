WhatsApp prépare un éditeur de texte pour votre mobile Xiaomi

Il y a près de trois mois, nous pouvions voir que WhatsApp développait une fonction améliorée pour l’édition de texte au sein de l’application. Cette fonctionnalité serait très utile lors de la publication d’un statut ou de la retouche d’images avant de les envoyer.

Maintenant, il semble que cette fonction commence à atteindre les utilisateurs bêta de l’une des applications de messagerie instantanée les plus téléchargées au monde, alors préparez-vous à recevoir beaucoup de nouvelles pour vos images et statuts WhatsApp sur votre mobile Xiaomi.

Ceci est le nouvel éditeur de texte pour les états WhatsApp

Avec l’introduction des États de WhatsApp il y a quelques années, la société souhaitait rapprocher davantage ces utilisateurs d’Instagram de l’autre application Meta. Dans tous les cas, WhatsApp n’a jamais été à la hauteur de l’édition qu’Instagram permet lorsqu’il s’agit de télécharger ces états.

Avec une interface simple et intuitive, nous pouvons télécharger ces états, mais le potentiel qu’ils ont en termes d’édition de texte pourrait être amélioré, et c’est ce que l’entreprise vient de faire dans sa nouvelle version bêta pour Android et iOS, où elle ajoute plus de fonctions.

Selon WABetaInfo, cette nouvelle version de WhatsApp pour votre mobile Xiaomi facilitera le basculement entre les différentes polices, elle vous permettra d’aligner le texte des deux côtés de l’image, de la vidéo ou de tout GIF que vous allez télécharger, en de la même manière qu’Instagram le fait actuellement. .

De plus, ce nouvel éditeur pour les états WhatsApp vous permet également de changer la couleur de l’arrière-plan, afin que vous puissiez mettre en évidence ce que vous voulez vraiment, et il ajoute même quelques styles de police supplémentaires, en plus de ceux qu’il incluait déjà.

Avec cela, il y a déjà plus de 10 mises à jour que WhatsApp fait pour votre mobile Xiaomi en quelques mois. Des mises à jour basées sur l’inclusion de nouvelles fonctionnalités, des améliorations de sécurité et des modifications de conception, pour rester l’une des meilleures applications de ce type au monde.

source | WABetaInfo

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :