Ce concept de téléphone Nintendo Switch est le rêve de tout fan de Nintendo

Un designer a créé un concept intéressant qui combine la Nintendo Switch avec un téléphone Android, avec des résultats impressionnants.

C’est le concept du téléphone Nintendo Switch. | Image : Yanko Design.

Ce n’est pas la première fois que chez Netcost-security.fr on parle de consoles. Pas des téléphones de jeu en soi, comme le ASUS ROG Phone 6D, mais des consoles pures et simples basées sur Android. Par exemple, le fantastique Razer Edge, qui s’est déguisé en console Android pour concurrencer le Steam Deck et qui permet également de jouer avec des services cloud tels que GeForce Now ou XBOX Cloud Gaming.

Essayez maintenant d’imaginer un téléphone qui soit aussi une console. C’est ce que Yanko Design a voulu nous transmettre avec un concept qui transforme la populaire Nintendo Switch en un hybride entre console et mobile Android. C’est quelque chose qui, compte tenu de la nature de Nintendo, est difficile à réaliser. Mais il y a déjà ceux qui l’ont imaginé.

Un Switch avec lequel vous pourriez passer des appels

Cela fait plus de cinq ans que Nintendo a présenté la Switch, avec laquelle elle tentait de gagner de la place dans les salons et de maintenir sa domination sur le marché portable avec un seul appareil. Ils ne savaient pas alors que les téléphones Android finiraient par revendiquer une partie de l’espace portable que la marque avait toujours dominé.

Dans le cas, comme nous l’avons déjà dit, peu probable que Nintendo donne son feu vert à un projet comme celui-ci, ce serait une décision intelligente de sa part. C’est-à-dire que si le fabricant et développeur japonais a quelqu’un qui mange une part du marché, pourquoi ne pas tuer la concurrence avant que cela ne devienne un problème plus grave ?

C’est là que cet hypothétique Nintendo Switch Phone entrerait en jeu. L’idée qu’a eue le designer Iván Llaneza est de créer une console qui puisse fonctionner comme un smartphone Android lorsque rien n’est joué. De cette façon, Nintendo pourrait réussir à combiner les jeux Android qui font sensation en ce moment, avec l’ensemble du catalogue Switch, qui pourrait être disponible via sa propre boutique en ligne.

Le concept créé par Llaneza est, d’un point de vue visuel, très intéressant. La répartition des caméras rappelle celles des iPhone actuels, et son design rappelle celui du Samsung Galaxy S23 Ultra, ce qui n’est pas anormal si l’on tient compte du fait que le designer a pensé à un immense écran OLED de 7,1 pouces. que le panneau principal du téléphone.

De même, les spécifications qui ont été imaginées pour ce concept incluraient un processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2. La plus surprenante des spécifications est l’impressionnante batterie de 7 000 mAh avec une charge rapide de 60 W que l’appareil devrait monter afin d’assurer une autonomie décente . .

Quant aux Switch Joy-Cons, ils seraient attachés magnétiquement au téléphone. D’après ce que l’on peut voir sur les images, lorsque l’appareil est utilisé comme téléphone, il y aurait deux couvercles (un en haut et un en bas), qui cacheraient les connecteurs pour les commandes.

De même, le port de charge USB-C serait placé sur le côté gauche du téléphone en raison de l’emplacement des connecteurs pour les commandes. Enfin, sur le côté droit, il y aurait un bouton d’alimentation qui semble faire office de lecteur d’empreintes digitales et de commandes de volume.

À notre avis, il serait très intéressant de voir un appareil comme celui-ci sur le marché. Dommage que pour l’instant ce soit un concept et que Nintendo ne semble pas s’intéresser à ce secteur du public. De nombreux utilisateurs manifesteraient sûrement leur intérêt pour ce terminal.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :