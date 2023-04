Best seller Xiaomi : baisse colossale pour cet aspirateur sans fil léger et puissant

Le fabricant chinois a de nombreux modèles dans son catalogue de nettoyage, mais aucun n’est aussi bon marché et bon à la fois.

L’aspirateur Xiaomi est conçu pour profiter du nettoyage de votre maison sans effort.

Vous cherchez depuis longtemps un aspirateur sans fil pas cher qui vous satisfera ? Xiaomi a un catalogue de gadgets de nettoyage brutaux et, parmi tous, vous verrez un aspirateur sans fil puissant et très léger qui pourrait être votre prochain achat. Je ne regrette pas de l’avoir acheté à un parent, il est aussi heureux que n’importe qui d’autre et sa maison est dépoussiérée comme jamais auparavant.

L’aspirateur à main Xiaomi Light est de loin l’aspirateur balai Xiaomi le plus vendu de son catalogue. Nous comprenons cela en raison de son faible prix, mais une fois que vous l’aurez essayé, vous vous rendrez compte à quel point c’est un excellent aspirateur pour effectuer un nettoyage d’entretien. Aujourd’hui, vous pouvez l’acheter pour seulement 149,99 92 euros sur Amazon, un prix très bas si on le compare avec le reste de l’aspirateur du même style et des caractéristiques sur le marché. Dans d’autres stores, il est plus cher, par exemple chez PcComponentes pour 109 euros ou sur le site Xiaomi pour 149,99 euros.

Lumière d’aspirateur à main Xiaomi

Achetez l’aspirateur Xiaomi le plus léger à un prix dérisoire

La qualité des aspirateurs Xiaomi peut varier selon le modèle et la gamme de produits, mais dans l’ensemble, la marque a reçu des critiques positives pour la qualité de ses aspirateurs. En ce qui concerne les aspirateurs à main et sans fil de type balai, Xiaomi propose des modèles bon marché qui sont efficaces pour nettoyer les petites surfaces et peuvent être utiles pour nettoyer les voitures et les meubles. Le Xiaomi Handheld Vacuum Cleaner Light est un aspirateur hautement recommandé pour ces raisons :

Puissance parfaite : il dispose d’un moteur, sans besoin de brosses, qui délivre une puissance d’aspiration allant jusqu’à 17 000 PA, dix fois supérieure à la grande majorité des aspirateurs robots, et deux fois celle de presque tous les aspirateurs à main disponibles. Le moteur est capable de tourner à 100 000 tours par minute. Il peut fonctionner à deux niveaux de puissance, pour utiliser le plus puissant dans certaines zones, comme sur un tapis.

Grande autonomie : de longues heures d’utilisation ne sont pas nécessaires pour le nettoyage d’entretien, vous pouvez passer l’aspirateur tous les jours (ou tous les deux jours si vous avez un animal de compagnie) pour enlever la grande majorité des poils, poussières et poils déposés sur le sol de la maison . Avec une charge complète, vous aurez 45 minutes d’utilisation continue en mode de puissance la plus faible et 15 minutes en mode de puissance d’aspiration la plus élevée. Même les Dyson les plus chers ont une autonomie d’environ 10 à 15 minutes dans le mode de puissance le plus élevé.

Léger comme lui-même : vous pouvez l’utiliser comme aspirateur à main grâce aux accessoires qui l’accompagnent. 1,2 kg est son poids à vide, vous pouvez donc facilement l’utiliser d’une seule main. Son réservoir à saletés a une contenance de 500 ml, pour un nettoyage de ce type c’est largement suffisant, je vous assure.

L’une des joies qui m’a fait le voir en fonctionnement est son niveau de bruit, puisqu’il n’atteint que 79 dB, un son qui n’est pas du tout très fort. Son design est simple, dans des couleurs blanc et gris clair et il est livré avec une base de chargement à accrocher au mur. Il a fière allure, que vous souhaitiez le montrer ou le cacher derrière une porte.

