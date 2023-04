Le Samsung Galaxy S23 FE perdrait l’une des meilleures fonctionnalités du Galaxy S23

Samsung prévoit de lancer un Galaxy S23 FE cette année, et il comportera un processeur Exynos selon les dernières rumeurs.

Le Samsung Galaxy S21 FE est le dernier modèle existant de la série FE, pour l’instant

Toutes les rumeurs semblent confirmer que Samsung Galaxy va lancer cette année une version FE de sa série Galaxy S23. Près de deux ans se sont écoulés depuis le lancement du dernier modèle de la série FE, le Samsung Galaxy S21 FE, et il est temps pour la société sud-coréenne de décider de poursuivre l’une de ses séries les plus appréciées et les plus appréciées des consommateurs.

Petit à petit, nous apprenons de plus en plus d’informations sur ce nouvel appareil. Bien que je crains que les nouvelles qui nous parviennent aujourd’hui ne soient pas entièrement bonnes.

Et c’est que, comme ils l’ont souligné de SamMobile, Samsung se préparerait à lancer une version légèrement réduite de sa série Galaxy S23, avec un processeur Samsung Exynos à l’intérieur.

Samsung miserait sur un processeur Exynos pour son Galaxy S23 FE

Alors que tout semblait indiquer que Samsung et Qualcomm avaient scellé une alliance pour les années à venir avec l’arrivée du Galaxy S23, la firme sud-coréenne a une nouvelle fois surpris en lançant de nouveaux modèles basés sur les plateformes Exynos, comme le récent Samsung Galaxy A54.

Un autre modèle qui pourrait rejoindre cette tendance serait le Samsung Galaxy S23 « Fan Edition », un modèle qui serait lancé par la société cette année, et qui aurait un processeur Samsung Exynos 2200, le même que celui que nous avons vu dans les modèles européens en son jour de la série Galaxy S22.

Samsung aurait également choisi d’intégrer cette puce dans tous les modèles de Galaxy S23 FE vendus dans le monde, et pas seulement européens.

Tout le monde n’appréciera pas l’utilisation d’une puce Exynos au lieu d’un Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 comme on le dit depuis longtemps. Cependant, le processeur du Galaxy S22 est toujours une puce très compétente aujourd’hui, et il devrait offrir une bonne expérience dans le nouveau Galaxy S23 FE.

Outre le processeur, de nouvelles données sont apparues sur l’appareil suggérant que le Galaxy S23 FE intégrera un appareil photo principal de résolution 50 mégapixels, et qu’il arrivera avec 6 ou 8 Go de mémoire RAM et 128 ou 256 Go de stockage interne, en plus d’une batterie d’une capacité de 4500 mAh avec prise en charge d’une charge rapide de 25 W.

Pour l’instant, Samsung n’a pas statué sur l’arrivée de cet appareil, et on ne sait pas trop quand il arrivera sur le marché. Si l’on tient compte de l’histoire de l’entreprise avec cette série d’appareils, il est fort probable que nous devrons attendre l’été pour assister à sa présentation.

Galaxy S23

Marque Samsung Autre nom Galaxy S23 Date de sortie 17-02-2023 Prix 959 €

