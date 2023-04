Google Partage à proximité arrive sur Windows : envoyez des fichiers entre votre mobile et votre PC rapidement et sans fil

La version bêta de Partage à proximité pour Windows est déjà disponible dans certaines régions, mais l’Europe n’en fait pas partie pour le moment.

Partage à proximité pour Windows est une réalité : transférez facilement des fichiers entre votre Android et votre PC

Mi-2021, Google a lancé Near Share, un service de partage de fichiers sécurisé similaire à l’Airdrop d’Apple grâce auquel vous pouvez envoyer des documents ou des photos entre vos appareils Android et de ceux-ci vers un Chromebook, mais la principale limitation de cette fonction est qu’il n’était pas compatible avec les ordinateurs Windows.

Mais c’est désormais de l’histoire ancienne, car Google vient d’annoncer via son blog officiel pour Android que le partage à proximité est désormais disponible sur Windows afin que vous puissiez envoyer des fichiers entre votre smartphone et votre ordinateur facilement et sans fil.

Le partage à proximité pour Windows est ici

Comme nous l’a confirmé le grand G, la version bêta de Google Near Share pour Windows est déjà disponible aux États-Unis et dans d’autres régions du monde, mais elle n’a pas encore atteint les pays européens tels que la France, la France, l’Allemagne, l’Italie, Grèce, Belgique, Danemark, Hongrie, Irlande, Pays-Bas, Portugal ou Suède.

Comme vous pouvez le voir dans la vidéo que nous vous laissons sous ces lignes, grâce à Partage à proximité pour Windows, vous pourrez facilement transférer des photos, des vidéos, des documents, des fichiers audio ou des dossiers entiers entre votre mobile Android et votre PC Windows.

Pour ce faire, vous devrez simplement disposer d’un ordinateur 64 bits avec Windows 10 ou Windows 11, car cette fonction n’est pas compatible avec les appareils ARM et avec un terminal avec Android 6.0 ou une version ultérieure.

Si vous remplissez ces conditions, pour commencer à utiliser le partage à proximité pour Windows, il vous suffit de télécharger l’application à partir du billet de blog Google que nous vous avons laissé plus tôt, de l’ouvrir et de vous connecter avec votre compte Google.

Ensuite, vérifiez que le Bluetooth est activé sur les deux appareils, qu’ils sont connectés au même réseau, soit par câble, soit par Wi-Fi, et qu’ils ne soient pas à plus de 15 mètres l’un de l’autre.

Maintenant que vous avez les deux appareils liés, pour transférer un fichier du mobile vers le PC ou vice versa, sélectionnez le document ou la photo que vous souhaitez transférer à l’aide de Nerby Share et il sera automatiquement partagé avec l’autre appareil.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :