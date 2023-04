Google Drive limite le nombre de fichiers que vous pouvez télécharger sur son cloud, même si vous avez un compte payant

Google Drive fixe la limite maximale de fichiers que vous pouvez héberger dans son cloud à 5 millions d’éléments, quels que soient leur taille ou leur type de fichier.

L’application Google Drive sur un smartphone Android

L’une des plates-formes de stockage en nuage les plus utilisées au monde est Google Drive, en partie parce qu’il est préinstallé sur tous les téléphones Android et lorsque nous créons notre compte Gmail, nous avons accès à un compte gratuit avec 15 Go, mais aussi parce qu’il a un série de fonctionnalités vraiment utiles grâce auxquelles vous pouvez numériser des documents et éditer des fichiers PDF directement sans avoir à recourir à des applications tierces.

Eh bien, maintenant, comme nous l’a dit 9to5Google, certains utilisateurs du cloud de Google ont découvert qu’il limite le nombre de fichiers pouvant y être téléchargés et cette limitation affecte à la fois les comptes gratuits et les abonnements payants.

Si vous avez plus de 5 millions de fichiers dans Google Drive, vous ne pourrez plus en télécharger plus

Comme les gars d’ArsTechnica l’ont initialement détecté, au cours des derniers jours, certains utilisateurs de Google Drive ont reçu un avis dans l’application leur indiquant que leur compte a dépassé « la limite de création » et que vous ne pourrez plus télécharger de fichiers jusqu’à Supprimer aucun de ceux qui existent déjà.

Plus précisément, le message qui est apparu à ces utilisateurs dans Google Drive est le suivant :

« Ce compte a dépassé la limite de création de 5 millions d’éléments. Pour créer plus d’éléments, veuillez les déplacer vers la corbeille et les supprimer définitivement. »

Comme indiqué dans ledit message, Google Drive a établi la limite maximale de fichiers que vous pouvez héberger sur sa plateforme à 5 millions d’éléments. Cette limite ne tient pas compte de la taille ni du type de fichier et compte simplement tous les fichiers que vous avez enregistrés dans votre compte Google Drive, y compris ceux qui sont dans la corbeille et qui n’ont pas encore été supprimés.

Bien que cela semble être un assez grand nombre de fichiers, si vous téléchargez sur Google Drive seulement 20 Go de fichiers d’une taille de 4 Ko chacun, vous atteindrez déjà la limite de 5 millions imposée par Google.

Mais, sans aucun doute, la chose la plus curieuse à propos de cette limitation est qu’elle affecte de la même manière les comptes gratuits et payants, car les utilisateurs abonnés à Google One ou Google Workspace ont également cette limite maximale de fichiers.

À cet égard, la société Mountain View a déclaré que le nombre de comptes Google Drive concernés par cette limitation est « extrêmement faible » et a expliqué qu’il s’agit « d’une mesure de sécurité pour empêcher une utilisation abusive de notre système d’une manière qui pourrait affecter la stabilité et la sécurité du système ».

