Bonne nouvelle: la famille Xiaomi Mi 10 commence à recevoir MIUI 14 en Chine et très bientôt nous pourrons mettre à jour globalement

Xiaomi avait déjà prévenu en mars dernier que la mise à jour vers MIUI 14 de la famille Xiaomi Mi 10 serait disponible début avril, et ils ont tenu parole. En fait, comme nous avons pu le lire à travers Gizmochina, Xiaomi Mi 10 lui-même a été le premier de ces téléphones à recevoir ce logiciel et, en plus, il le fait avec une ROM basée sur Android 13.

Bien sûr, cette mise à jour apporte avec elle le dernier correctif de sécurité de mars 2023 pour ce téléphone et, malgré le fait qu’il ne soit pour le moment disponible que dans la ROM chinoise, tout semble indiquer qu’au cours des prochaines semaines, nous pourrons de l’avoir avec nous. Globalement, nous devrons donc rester à l’écoute.

Le déploiement de MIUI 14 commence pour le Xiaomi Mi 10 en Chine

Dans ce cas, cette mise à jour est arrivée sous la version V14.0.2.0. TJBCNXM, qui a un poids total d’environ 4,1 Go et apporte de nombreuses nouvelles fonctionnalités que, comme cela arrive généralement avec les ROM chinoises, nous ne verrons pas globalement. Malgré cela, nous pourrons profiter de Photon Engine, un outil qui nous permet d’améliorer considérablement les performances générales du système.

D'autre part, nous constatons également des améliorations en matière de sécurité et de confidentialité des utilisateurs, la reconnaissance automatique de texte dans les images de la galerie, de nouvelles fonctionnalités pour l'assistant intelligent de Xiaomi appelé Xiao AI et même une extension du nombre de cartes intelligentes intégrées dans le système.

En bref, si vous avez un Xiaomi Mi 10 en votre possession ou un membre de cette famille de téléphones, sachez que très bientôt vous pourrez recevoir MIUI 14 officiellement et stable pour l’installation, ce qui est, sans aucun doute, très bonne nouvelle vu depuis combien de temps il est sur le marché.

source | gizmochina

