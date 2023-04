Samsung met à jour l’un de ses Galaxy A les moins chers vers One UI 5.1

Trois mois seulement après la mise à jour vers Android 13 avec One UI 5.0, le Samsung Galaxy A04s reçoit One UI 5.1.

Le Samsung Galaxy A04s en noir

Samsung continue de mettre à jour tous ses téléphones mobiles, haut de gamme, milieu de gamme et entrée de gamme, avec la dernière version de sa couche logicielle pour Android, One UI, et au cours des dernières semaines, il a mis à jour plusieurs de ses terminaux bon marché à One UI 5.1.

Ainsi, après avoir récemment mis à jour les Galaxy M23 5G, Galaxy F22 et Galaxy F23 5G, la société coréenne vient de publier la mise à jour vers One UI 5.1 sur l’un de ses téléphones les moins chers, le Samsung Galaxy A04s.

One UI 5.1 arrive sur le Samsung Galaxy A04s

Comme ils nous le disent sur le support SamMobile, Samsung a déjà commencé à déployer la mise à jour vers One UI 5.1 sur les Samsung Galaxy A04 en Europe et il est prévu que cela soit étendu au reste des régions du monde au cours des prochains jours.

Le Samsung Galaxy A04s reçoit cette mise à jour avec la version du firmware A047FXXU2CWBH et cela vient seulement trois mois après la mise à jour de ce terminal vers Android 13 avec One UI 5.0.

Cette nouvelle mise à jour logicielle inclut le correctif de sécurité de mars 2023, qui corrige cinq douzaines de problèmes de sécurité et de confidentialité, corrige un certain nombre de bugs généraux de l’interface utilisateur et améliore la stabilité et les performances de l’appareil.

Cette nouvelle version de One UI apporte son lot de nouveautés au Galaxy A04s, comme des applications Camera et Gallery améliorées, un nouveau widget batterie qui vous indique à la fois le niveau de charge du téléphone et des accessoires qui y sont connectés, un nouveau Dynamic Widget météo, possibilité de choisir un dossier spécifique pour enregistrer les captures d’écran et recherche améliorée dans le navigateur Web de Samsung.

Si vous avez un Samsung Galaxy A04s et que vous souhaitez vérifier si cette mise à jour est déjà arrivée, il vous suffit d’accéder aux Paramètres de votre smartphone et d’appuyer sur l’option Mise à jour logicielle.

Dans le cas où vous l’avez déjà disponible, il vous suffit de cliquer sur le bouton Télécharger et installer pour que votre Galaxy soit mis à jour avec la version la plus récente de One UI.

