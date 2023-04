Essayez Galaxy : la bonne idée de Samsung pour tester leurs téléphones à partir d’un iPhone et d’autres androïdes

Vous pouvez désormais tenter l’expérience d’avoir un Samsung Galaxy depuis n’importe quel mobile, y compris les iPhones d’Apple.

One UI 5.1 est la dernière version du firmware de Samsung sur Android.

Au cours des dernières semaines (ou mois), nous avons franchi une étape historique en voyant Apple dépasser Samsung en parts de marché, et c’est peut-être pour cette raison que le géant sud-coréen cherche à augmenter les ventes de ses mobiles Galaxy plus premium, avec le Galaxy S23 inclus , notamment parmi les utilisateurs de la plateforme Apple.

La dernière idée qu’ils ont eue à Séoul a été de créer une application Web appelée « Try Galaxy » et que nous vous présentons maintenant, même si en réalité ce n’est pas quelque chose de nouveau puisque Samsung avait déjà enseigné « l’expérience Galaxy » avec un application similaire en 2021, nous permettant d’émuler l’interface d’un mobile Samsung, pouvant ainsi tester la plupart de ses fonctionnalités de base.

Essayez Galaxy : testez un Samsung depuis n’importe quel mobile

Comme le rapportent les confrères d’Android HDBlog, c’est Sonia Chang elle-même, vice-présidente du marketing de marque dans la division Mobile eXperience Business de Samsung Electronics, qui a présenté cette mise à jour dont les Sud-Coréens sont très fiers, du moins face à La galerie :

Nous sommes ravis de nos expériences intuitives, pratiques et personnalisables disponibles via l’écosystème Samsung Galaxy. Nous nous engageons à continuer d’offrir à tous ceux qui ne sont pas encore utilisateurs de Samsung la possibilité d’exploiter ce qui est possible avec les dernières et meilleures expériences Galaxy.

Comme nous l’avons mentionné, ‘Try Galaxy’ nous permet d’émuler l’interface One UI 5.1 via notre smartphone actuel, qu’il s’agisse d’un iPhone ou de n’importe quel Android, qui est finalement la version la plus récente et la plus avancée de la personnalisation de Samsung sur Android .

À ce jour, la web-app avait été conçue pour que nous puissions goûter aux opérations de base d’un mobile Galaxy et ainsi connaître toutes ses fonctionnalités avant d’en avoir un ou pour aider à prendre des décisions lors de l’achat d’un nouveau mobile, bien que dans cette mise à jour, il semble que Samsung voulait aller plus loin afin que nous puissions utiliser beaucoup plus de choses dans l’émulateur.

Ainsi, de nouvelles démonstrations ont été introduites dans ‘Try Galaxy’ qui ont à voir avec l’appareil photo, les performances générales et l’écosystème Galaxy avec toute sa connectivité et ses accessoires, pouvant désormais tester même la fonction ‘Nightography’ tant vantée par Samsung lors de la présentation du Galaxy S23.

Non seulement cela, mais nous verrons également des outils d’édition qui utilisent l’IA tels que Photo Remaster ou Photo Eraser, le premier pour améliorer les détails de l’image et le second pour supprimer des objets.

Certains modes de jeu, fonctions de batterie et d’affichage ont également été inclus dans « Try Galaxy », et vous pouvez même essayer les options de personnalisation de One UI 5.1, tout cela pour faire savoir aux utilisateurs intéressés ce qu’ils trouveraient dès l’ouverture du paquet de votre nouveau mobile Galaxy .

Si vous voulez essayer un Samsung avant d’affûter votre carte de crédit, il n’y aura pas de meilleure option, et aussi ‘Try Galaxy’ est disponible en 14 langues avec plus de 2 millions de téléchargements, donc en cas de doute avec le Galaxy expérience… N’en doutez pas!

