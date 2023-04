Cette astuce ingénieuse pour faire des économies en voyageant avec une valise est devenue virale sur TikTok

L’utilisatrice de TikTok lauritaps173 a posté une vidéo sur le réseau social dans laquelle elle explique comment économiser beaucoup d’argent en envoyant une valise via une plateforme de vente de vêtements bien connue.

Avec cette astuce TikTok vous n’enregistrerez plus vos bagages lorsque vous voyagez

L’un des principaux aspects qui rendent un voyage à l’étranger en avion plus cher est le coût de l’enregistrement des bagages, car les compagnies aériennes nous facturent généralement un montant considérable pour ce concept, auquel il faudrait évidemment ajouter le coût du vol. Mais le réseau social à la mode peut nous aider à résoudre ce problème, car sur TikTok, vous pouvez trouver plus que de simples vidéos de danse, comme l’a montré le dernier clip devenu viral sur la populaire plateforme de vidéos courtes.

Il s’agit d’une vidéo qui révèle l’ingénieuse astuce utilisée par une mère et sa fille pour que cette dernière reçoive une valise avec des vêtements et autres effets personnels sans avoir à l’enregistrer et en payant bien moins que ce qu’il en coûterait pour la transporter.

Vinted peut être utilisé pour bien plus que l’achat de vêtements d’occasion

Le TikToker lauritaps173 a publié une vidéo sur le réseau social devenue virale en peu de temps dans laquelle elle révèle une astuce grâce à laquelle sa mère peut lui envoyer une valise en Italie en ne payant que 5 euros pour ledit envoi.

@lauritaps173 C’est le meilleur !!! #italie #napoli #pipas #mercadona #erasmus #fy #fypシ #foryou #vinted #viajes #rayanair #maletas #facturar #feliz #risa #idea #haul #stradivarius #truco #lentejas ♬ Esthétique – DJ Aurier

En gros, l’astuce consiste à effectuer ledit envoi via la plateforme de vente de vêtements Vinted de la manière suivante : La mère de Laura met tout ce qui ira à l’intérieur de la valise en vente sur Vinted, sa fille l’achète maintenant Lors du traitement de l’envoi, Vinted vous facture 6 euros des frais de port, qui sont ensuite réduits à 5 euros, puisque la plateforme retourne un euro.

C’est possible, car comme sur d’autres plateformes d’achat et de vente comme Wallapop, dans Vinted c’est l’acheteur et le vendeur qui décident du type d’envoi et la plateforme génère l’envoi une fois qu’il a été payé et l’envoie au vendeur. étiquette qui doit figurer à l’extérieur de l’emballage.

De cette façon, au lieu de gérer l’expédition par elles-mêmes, ce qui serait beaucoup plus coûteux, ce que font cette mère et cette fille est de la traiter via Vinted, ce qui réduit considérablement le coût qu’elles doivent payer pour ladite expédition.

Cette vidéo TikTok est devenue si virale que la possibilité que Vinted agisse en la matière pour empêcher ce type d’envoi ne peut être exclue, mais pour l’instant si vous devez envoyer une valise quelque part, vous savez déjà comment le faire pour très peu d’argent .

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :