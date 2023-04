4 produits technologiques qui nous ont surpris ces derniers temps

Peu importe si vous en obtenez un ou tous, l’un des produits de cette sélection est un succès assuré.

L’argent brûle-t-il dans votre portefeuille? Vous cherchez une bonne sélection de gadgets pour vous faire plaisir ? Comme chaque semaine, on arrive avec une petite collection de produits qu’on ne cesse de recommander. Dans ce cas, ils ont été sélectionnés par David Freire, l’un des spécialistes de l’actualité d’Netcost-security.fr.

De l’un des e-books d’Amazon au meilleur smartphone que nous avons testé en 2022, il existe des produits de toutes sortes et pour tous les budgets. Que vous souhaitiez renouveler votre quotidien conducteur ou que vous vouliez de bons écouteurs sans fil, c’est votre sélection.

Kindle Paperwhite

Kindle Paperwhite

Le livre électronique d’Amazon est livré avec un écran de 6,8 pouces 300 ppi qui s’est amélioré par rapport à ses prédécesseurs. Nous parlons d’un appareil étanche, grâce à sa certification IPX8, vous pouvez l’emmener à la plage ou à la piscine sans soucis.

Notre protagoniste est un appareil confortable et léger, vous n’aurez aucun problème pour passer toute la journée à lire. De plus, il est livré avec une lumière réglable qui vous permettra de profiter de vos œuvres préférées pendant des heures sans vous abîmer les yeux. Ce sera le compagnon de lecture dont vous avez toujours rêvé, une immense bibliothèque au creux de votre main.

Huawei FreeBuds 5i

Huawei FreeBuds 5i

Les écouteurs Huawei font sensation depuis des mois, ils constituent un achat spectaculaire à moins de 100 euros. Leur design intra-auriculaire vous permettra de les mettre dans vos oreilles sans difficulté, ils sont légers et vous pourrez les porter confortablement toute la journée.

On ne peut rien reprocher au son de ces FreeBuds 5i, vous profiterez d’une très bonne expérience. Comme nous l’avons souligné dans leur analyse, il existe très peu de modèles aussi équilibrés et capables d’offrir autant pour un tel prix, leur son est de grande qualité.

Google Chromecast TV 4K

Google Chromecast TV 4K

Si vous souhaitez profiter d’Android TV sur votre téléviseur, ce Chromecast est l’un des meilleurs achats que vous puissiez faire. Il vous suffit de le connecter à l’un des ports HDMI de votre téléviseur pour avoir le système d’exploitation Google sur votre téléviseur.

Profitez de votre contenu préféré en 4K, téléchargez les meilleures applications de séries et de films. De plus, il est livré avec une petite manette avec laquelle vous prendrez le contrôle, vous pourrez même invoquer Google Assistant et lui poser toutes sortes de requêtes. Interrogez-le sur la météo, sur le résultat de Carlos Alcaraz lors de son dernier match ou demandez-lui de trouver une nouvelle série à regarder.

Google Pixel 7 Pro

Google Pixel 7 Pro

Ce Google Pixel 7 Pro est l’un des meilleurs smartphones du marché, un appareil capable d’offrir une expérience utilisateur exceptionnelle. Son design respire la personnalité, avec un écran pOLED de haute qualité qui bouge comme du beurre grâce à son taux de rafraîchissement de 120 Hz.

Le produit phare de Google arrive avec le processeur Tensor G2, une batterie de 5 000 mAh avec chargement sans fil et des appareils photo avec lesquels vous pouvez prendre des photos de haut niveau. C’est un mobile spectaculaire, vous ne manquerez de rien. Quelques mois se sont écoulés depuis son lancement, mais il reste l’un des rois du monde Android.

