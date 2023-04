Quel est le téléphone à clapet pliable avec le meilleur appareil photo ? C’est ce que dit DxOMark

DxOMark a choisi le meilleur téléphone à clapet pliable que vous pouvez acheter si vous voulez prendre de bonnes photos, et ce n’est pas le Samsung Galaxy Z Flip 4.

OPPO peut se vanter d’avoir le téléphone pliable avec le meilleur appareil photo selon les tests DxOMark.

Les mobiles pliants s’améliorent pour nous offrir des conceptions plus résistantes, des écrans de meilleure qualité, des batteries plus grandes et, bien sûr, des caméras plus avancées. Nous avons pu le vérifier dans l’analyse du OPPO Find N2 Flip, l’un des terminaux pliables les plus récents et digne du haut de gamme. Les gars de DxOMark ont ​​déjà pu analyser en profondeur ce Find N2 Flip et ont une conclusion claire : OPPO est le téléphone pliable à clapet avec le meilleur appareil photo du moment.

Dans l’analyse de la caméra DxOMark OPPO Find N2 Flip, le terminal a reçu une note de 114 points, dépassant ainsi les 112 points du Samsung Galaxy Z Flip 4 5G, son principal rival. Selon le site Web, OPPO ne prend pas seulement de bonnes photos, il obtient également des vidéos de qualité avec une bonne exposition, une large plage dynamique, une mise au point rapide et de faibles niveaux de bruit. Bref, c’est un smartphone très complet en termes d’appareils photo, avec la particularité de sa conception flexible.

OPPO Find N2 Flip, mobile pliable avec le meilleur appareil photo selon DxOMark

L’OPPO Find N2 Flip est sorti vainqueur des tests DxOMark, se classant comme le meilleur smartphone à clapet pliable que vous pouvez acheter si vous vous souciez des appareils photo. Il le fait avec un score total de 114 points et avec des aspects forts tels qu’une bonne exposition et une large plage dynamique dans les photos et les vidéos. Le terminal se distingue également par son large champ de profondeur, pour fonctionner très bien en mode portrait et pour obtenir des vidéos avec un faible niveau de bruit et une mise au point automatique très rapide.

En fait, le zoom et la qualité des vidéos dans différents modes sont les aspects qui le rendent légèrement meilleur que le Galaxy Z Flip 4, qui est généralement meilleur lors de la prise de photos en mode normal. Nous rappelons que la section photographique de l’OPPO Find N2 Flip est composée d’un appareil photo principal de 50 mégapixels, d’un ultra grand angle de 8 mégapixels et d’un appareil photo frontal de 32 mégapixels.

Grâce à ce score, OPPO est classé 69e meilleur mobile du marché en termes de photographie, 49e si l’on ne prend en compte que les modèles de la gamme ultra-premium. Comme vous pouvez le voir, ce n’est pas le téléphone avec le meilleur pour le moment, son système photographique a quelques défauts qui l’empêchent d’atteindre la perfection.

Parmi les inconvénients constatés par DxOMark figurent un certain décalage d’obturation, une instabilité de l’exposition dans les photos et vidéos prises à l’intérieur et dans des endroits faiblement éclairés, ainsi qu’un manque de détails dans les images prises avec le télézoom. Enfin, les appareils photo du Find N2 Flip échouent également parfois lors de l’obtention de couleurs inexactes sur les photos, ainsi que lors de la capture d’objets en mouvement dans les vidéos.

OPPO Trouver N2 Flip

Malgré ces défauts, l’OPPO Find N2 Flip est le meilleur téléphone à clapet pliable que vous puissiez acheter si vous souhaitez obtenir de bonnes photos et vidéos. En plus de bons appareils photo, vous profiterez d’un design spectaculaire, d’un écran extérieur innovant, d’excellentes performances et de la meilleure batterie de ce type de smartphone flexible, avec une capacité de 4 400 mAh et une charge rapide de 44W.

