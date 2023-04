Les meilleures astuces du POCO X5 Pro 5G

Avez-vous un POCO X5 Pro 5G? Tirez-en le meilleur parti avec ces astuces simples.

Xiaomi a déjà présenté son grand pari dans le milieu de gamme économique pour ce 2023 et l’a fait, comme d’habitude, avec un terminal inclus sous l’aile de la marque POCO. Nous parlons, comme vous l’avez peut-être déjà deviné, du POCO X5 Pro 5G, un smartphone qui se distingue par un grand écran AMOLED de 120 hertz, un processeur Snapdragon 778G, un appareil photo principal de 108 MP et une énorme batterie de 5000 mAh avec ultra -charge rapide de 67W.

Une fois que nous avons déjà analysé en profondeur ce nouveau smartphone de la marque POCO, nous voulons découvrir, tout comme nous l’avons fait avec le POCO X4 Pro 5G, les meilleures astuces du mobile qui est destiné à devenir l’un des best-sellers de ce 2023 .

Sans plus tarder, nous allons énumérer les meilleures astuces pour le POCO X5 Pro 5G, qui ont été compilées par nos collègues d’Urban Tecno dans la vidéo que nous vous laissons ci-dessous.

Prenez une mesure de votre fréquence cardiaque

MIUI pour POCO, la version Xiaomi de la couche de personnalisation pour les mobiles POCO, a une fonction qui vous permet de mesurer votre fréquence cardiaque directement à partir du POCO X5 Pro 5G sans avoir besoin de porter un bracelet intelligent ou une montre intelligente.

Pour ce faire, il vous suffit de suivre ces étapes simples :

Ouvrez le menu Paramètres de votre POCO X5 Pro 5G

Accéder à la section Paramètres supplémentaires

Appuyez sur l’option Fréquence cardiaque

Couvrez à la fois l’appareil photo principal avec le flash LED avec votre index et attendez que la mesure soit terminée

Installez l’application My Fitness

Si vous comptez mesurer régulièrement votre fréquence cardiaque sur votre POCO X5 Pro 5G, vous devez installer l’application My Fitness, car avec elle, vous pourrez enregistrer à la fois les mesures que vous effectuez de votre fréquence cardiaque et votre quotidien. activité physique, que ce soit marcher, courir ou parcourir une piste cyclable.

My Fitness est une application entièrement gratuite que vous pouvez télécharger à partir du lien direct vers Google Play que nous laissons ci-dessous.

Évitez les collisions avec les lampadaires et les panneaux grâce à votre POCO X5 Pro 5G

Si vous marchez habituellement dans la rue en regardant votre mobile et que ce n’est pas la première fois que vous « mangez » un lampadaire, la fonction Regarder devant du POCO X5 Pro 5G est parfaite pour vous.

Fondamentalement, cette fonctionnalité va vous envoyer un rappel lorsque vous êtes loin de chez vous pour vous rappeler de regarder droit devant vous et ainsi éviter de heurter des obstacles tels que des lampadaires ou des panneaux de signalisation.

Pour activer cette fonctionnalité sur votre POCO X5 Pro 5G, il vous suffit d’accéder à la section Bien-être numérique qui se trouve dans les paramètres de votre smartphone, de cliquer sur le bouton Regarder devant et d’appuyer sur le Switch qui se trouve à droite de l’option Utiliser Regardez devant vous.

Gardez votre POCO X5 Pro 5G aussi à jour que possible

Si vous faites partie de ces personnes qui souhaitent recevoir les mises à jour avant tout le monde et que vous possédez un POCO X5 Pro 5G, nous vous recommandons d’entrer dans les Paramètres de votre terminal et de procéder comme suit :

Cliquez sur la section À propos du téléphone

Appuyez sur l’option Version MIUI

Cliquez sur l’icône des trois points verticaux qui se trouve dans le coin supérieur droit

Cliquez sur le bouton Mettre à jour les paramètres

Enfin, activez l’option Recevoir les mises à jour avant

Étendez la RAM de votre POCO X5 Pro 5G jusqu’à 5 Go de plus

Depuis un certain temps déjà, les téléphones de milieu de gamme de Xiaomi, Redmi et POCO disposent d’une fonction d’extension de RAM qui vous permet d’étendre virtuellement la RAM à l’aide de la mémoire interne de l’appareil.

Pour étendre la mémoire RAM de votre POCO X5 Pro 5G, il vous suffit d’entrer dans les paramètres de votre mobile, d’accéder à la section Paramètres supplémentaires, de toucher l’option Extension de mémoire et de choisir l’une des trois options disponibles : 2 Go, 3 Go ou 5 Go .

Déverrouillez rapidement votre mobile POCO

Si vous souhaitez déverrouiller rapidement votre POCO X5 Pro 5G, il vous faut dans un premier temps activer le déverrouillage par empreinte digitale ou reconnaissance faciale (cette dernière est plus conseillée car plus rapide) puis vous rendre dans Paramètres de votre mobile, appuyez sur le bouton Écran toujours allumé et écran verrouillé et activez les options Élever pour réveiller et Appuyer deux fois pour allumer ou éteindre l’écran lorsque l’appareil est verrouillé.

Améliore la fluidité de l’interface

Si vous souhaitez que l’interface de votre POCO X5 Pro 5G soit plus fluide, vous devez réduire la vitesse des animations et augmenter la taille du buffer.Pour ce faire, la première chose à faire est d’activer les options pour les développeurs en suivant ces étapes simples :

Entrez les paramètres de votre mobile

Accéder à la section À propos du téléphone

Appuyez à plusieurs reprises sur l’option Version MIUI (pour POCO) jusqu’à ce que le message Les options pour les développeurs sont maintenant activées ! s’affiche en bas.

Une fois les options développeur activées, entrez-les dans la section Paramètres supplémentaires, modifiez la valeur à 0,5x dans les sections Niveau d’animation Windows, Niveau d’animation de transition et Niveau de durée d’animation pour réduire la vitesse des animations et modifiez le paramètre du Tampon d’enregistrement section de taille à 1 Mo afin que le terminal ouvre les applications plus rapidement.

Personnalisez le volume de diverses applications

Si vous avez généralement plusieurs applications ouvertes en même temps avec du son et que vous souhaitez qu’une soit entendue plus fort que l’autre, vous pouvez la configurer directement depuis les paramètres de votre POCO X5 Pro 5G.

Pour ce faire, accédez à la section Son et vibration, appuyez sur le bouton Assistant son et activez le Switch à droite de l’option Ajuster le son multimédia dans diverses applications.

En faisant cela, vous pourrez régler le volume de chaque application individuellement en fonction de vos préférences personnelles en appuyant sur le bouton de volume et en ajustant le niveau sonore avec la barre tactile qui apparaît à l’écran.

Tirez le meilleur parti de l’application appareil photo avec ces astuces

L’application caméra MIUI comporte une série d’éléments dont vous n’êtes peut-être pas conscients et qui peuvent s’avérer très utiles. Le premier d’entre eux est l’intégration avec Google Lens, une application de reconnaissance d’images créée par la société Mountain View.

Ainsi, si vous cliquez sur l’icône Google Lens qui se trouve dans la partie supérieure droite de l’application appareil photo, vous pourrez traduire un texte qui apparaît dans une image, copier du texte pour le coller dans un autre site, scanner des codes QR et prendre des photos de bâtiments, d’aliments et de produits pour trouver toutes les informations que Google possède à leur sujet.

De plus, dans la barre inférieure de l’application appareil photo MIUI, vous trouverez un mode appelé « Documents » qui vous permettra de numériser n’importe quel document et de l’enregistrer sur votre terminal sans utiliser d’application tierce.

Brouille certaines parties d’une photo

Poursuivant avec la section photographique, l’application MIUI Gallery dispose d’une fonction qui vous permet de flouter certaines parties d’une photo que vous allez partager avec une autre personne et que vous ne voulez pas qu’elle voie.

Ainsi, pour flouter une partie d'une photo, il vous suffit d'ouvrir l'application Galerie sur votre POCO X5 Pro 5G, de choisir la photo que vous souhaitez modifier, d'appuyer sur le bouton d'édition situé en bas à gauche, d'entrer dans la dernière option appelée Mosaïque, de cliquer sur l'un des deux premiers carrés en bas, de faire glisser votre doigt sur l'objet ou la personne que vous souhaitez flouter pour qu'il apparaisse pixelisé et d'appuyer sur le bouton de confirmation dans le coin inférieur droit pour enregistrer les modifications.

Nettoyez votre terminal de trois manières différentes

Il est toujours recommandé de nettoyer votre smartphone de temps en temps afin que les fichiers résiduels, les photos en double et autres déchets ne s’accumulent pas, puis nous allons vous dire comment vous pouvez le faire avec le POCO X5 Pro 5G de trois manières différentes. .

La première façon de libérer de l’espace sur votre terminal est de configurer le nettoyage automatique du cache, qui sont les fichiers temporaires qui s’accumulent sur votre mobile.

Pour effectuer cette tâche, accédez simplement aux paramètres de votre POCO X5 Pro 5G, entrez dans la section Batterie, appuyez sur son icône de paramètres qui apparaît dans le coin supérieur droit, appuyez sur le bouton Effacer le cache sur l’appareil est verrouillé et sélectionnez au moins le Formule 30 minutes.

La deuxième façon de nettoyer votre mobile POCO consiste à accéder à l’application Sécurité, à cliquer sur la section Nettoyeur et une fois que l’application a localisé les fichiers pouvant être supprimés, appuyez sur le bouton Nettoyer qui apparaît en bas. En faisant cela, vous supprimerez non seulement les fichiers en cache, mais également les images et autres contenus dont vous n’avez pas besoin.

Enfin, la troisième façon de libérer de l’espace sur votre smartphone est d’installer le gestionnaire de fichiers du grand G, Files by Google, car avec cette application gratuite, vous pourrez supprimer les images téléchargées depuis WhatsApp, dupliquer les photos et toutes les photos que vous avez déjà enregistré dans Google Photos.

Modifier le style du centre de contrôle MIUI

Par défaut, lorsque vous faites un geste vers le bas avec votre doigt depuis le côté droit de l’écran, le centre de contrôle s’affiche et si vous le faites depuis le côté gauche, le panneau de notifications s’affiche.

Mais MIUI vous permet de modifier ce paramètre afin que le centre de contrôle et le panneau de notification soient affichés ensemble, que vous balayez du côté droit ou gauche de l’écran.

Pour ce faire, il vous suffit de faire ce qui suit :

Entrez les paramètres du POCO X5 Pro 5G

Accéder à la section Notifications et Centre de contrôle

Appuyez sur la section Style du Centre de contrôle

Enfin, cliquez sur l’option Ancienne version

Activez les fenêtres flottantes, la barre latérale et la boule flottante

Certaines des fonctionnalités les plus utiles de MIUI pour POCO sont les fenêtres flottantes, la barre latérale et la boule flottante.

Les premiers vous permettent d’avoir deux applications ouvertes sur le même écran et pour les activer, il vous suffit d’entrer dans les paramètres et dans la section Paramètres supplémentaires, accédez à la section Fenêtres flottantes.

Deuxièmement, la barre latérale est une fonction qui vous permet d’avoir toujours à portée de main les applications que vous utilisez le plus et son activation se fait également depuis la section Fenêtres flottantes.

Enfin, si vous préférez avoir un outil à l’écran plus complet que la barre latérale, vous pouvez activer la boule flottante, un bouton à l’écran que vous pouvez personnaliser pour vous permettre d’accéder à l’écran d’accueil, de prendre une capture d’écran, de verrouiller l’écran d’accueil, le terminal et accédez aux applications que vous souhaitez.

Pour activer et configurer cette fonctionnalité, vous devez entrer à nouveau dans la section Paramètres supplémentaires et cliquer sur l’option Boule flottante.

Activer le retour tactile

Une fonctionnalité qui a fait ses débuts sur le Google Pixel et qui est désormais disponible sur tous les téléphones Xiaomi est la touche arrière, une fonction avec laquelle vous pouvez effectuer des tâches telles que prendre une capture d’écran ou ouvrir l’appareil photo en appuyant deux ou trois fois à l’arrière du le dispositif.

Pour activer et configurer la touche arrière, vous devez entrer dans la section Paramètres supplémentaires, accéder à la section Raccourcis par gestes et cliquer sur l’option Touche arrière. Une fois là-bas, vous pouvez choisir l’action que vous souhaitez exécuter lorsque vous appuyez deux fois ou trois fois à l’arrière de votre POCO X5 Pro 5G.

Clonez des applications, verrouillez-les et créez un Second Space

Concernant les applications, MIUI pour POCO vous permet, tout d’abord, de cloner des applications pour pouvoir utiliser deux comptes WhatsApp, Twitter, Instagram ou Facebook en même temps simplement en entrant dans la section Applications et en cliquant sur l’option Double applications.

De plus, dans cette même section, vous trouverez une section intitulée Verrouillage des applications dans laquelle vous pouvez bloquer certaines applications afin qu’elles ne puissent être ouvertes qu’à l’aide d’une méthode de sécurité telle qu’une empreinte digitale, un déverrouillage facial ou un code PIN.

Enfin, votre POCO X5 Pro 5G vous donne également la possibilité d’avoir deux téléphones en un, puisqu’il vous permet de créer un deuxième espace où vous pourrez stocker des applications, des photos et des documents liés au travail et ainsi séparer les parties professionnelles et personnelles. Pour activer ce deuxième espace, vous devez entrer à nouveau dans la section Paramètres supplémentaires et cliquer sur l’option Deuxième espace.

Faire une sauvegarde de votre mobile

Il est toujours recommandé de faire une copie de sauvegarde de votre mobile de temps en temps pour ne pas perdre vos contacts, photos et documents en cas de perte ou de vol du terminal et de faire une sauvegarde de votre POCO X5 Pro 5G, vous n’avez qu’à faire ce qui suit :

Ouvrez le menu Paramètres de votre smartphone

Accédez à la section À propos du téléphone

Appuyez sur le bouton Sauvegarder et restaurer

Cliquez sur l’option Appareil mobile ou Ordinateur pour choisir où vous souhaitez enregistrer la sauvegarde

Restaurez votre POCO X5 Pro 5G aux paramètres d’usine

Et nous terminons cette liste d’astuces POCO X5 Pro 5G en expliquant comment vous pouvez réinitialiser votre terminal aux paramètres d’usine, ce qui est souvent nécessaire, surtout lorsque le mobile ne fonctionne pas du tout.

Eh bien, pour laisser votre smartphone tel qu’il est sorti de la boîte, il vous suffit d’entrer, encore une fois, dans la section À propos du téléphone, cliquez sur l’option de réinitialisation d’usine et pour terminer appuyez sur le bouton Supprimer toutes les données.

N’oubliez pas que cela effacera toutes les données de votre téléphone, donc avant de faire cela, assurez-vous de faire une copie de sauvegarde de votre mobile comme nous l’avons expliqué au point précédent.

