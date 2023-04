6 petits détails qui devraient vous faire reconsidérer l’achat d’un iPhone

Envisagez-vous de passer d’Android à Apple ? Ensuite, vous voudrez peut-être connaître quelques raisons pour lesquelles nous pensons que vous devriez reconsidérer votre décision.

iPhone 14 Pro

Chers lecteurs d’Netcost-security.fr, je profite de cet espace pour faire une confession : je suis un utilisateur Apple et Android. Oui, les deux à la fois. Ça peut, ça peut vraiment. J’ai des appareils des deux côtés du spectre et, du moins pour l’instant, aucun éclair n’est tombé du ciel pour m’abattre. Bien qu’après avoir dit cela…

Je n’ai pas encore d’iPhone 14 parmi ceux qui se vendent si bien. J’ai un iPhone 12 et un Samsung Galaxy S22 Ultra, ainsi qu’un iPad, plusieurs tablettes Android, et toute l’infrastructure informatique de mon studio est Apple. Précisément parce que j’ai des appareils des deux côtés en lice, je pense que j’ai une perspective légèrement différente quand il s’agit de parler des deux.

Pour cette raison, je souhaite consacrer cet article à parler de six raisons pour lesquelles vous devriez réfléchir à deux fois avant d’acheter un iPhone.

La « taxe sur les pommes »

Le terme « tarif Apple » est utilisé familièrement et fait référence aux énormes marges bénéficiaires que la société Cupertino a sur ses produits. Cela indique que si un iPhone 14 Pro Max coûte 700 euros à fabriquer, l’entreprise le vendra au moins 800 euros de plus pour s’assurer qu’il récupère l’investissement et gagne suffisamment en retour.

Les raisons pour lesquelles les produits Apple sont si chers sont multiples et feraient l’objet d’un autre article. J’admets que dans certains cas très spécifiques, j’ai pu (et ai) sauté à travers des cerceaux, mais dans la plupart d’entre eux, les appareils sont extrêmement chers. Ce n’est pas qu’il s’agisse d’acheter un iPhone et de l’oublier ensuite, puisque les accessoires Apple profitent aussi de ce « tarif » dont on parle depuis tout ce temps.

Un exemple clair serait le câble USB-C vers Lightning. Un câble qui ne porterait pas le nom d’Apple ne coûterait pas plus de 10 ou 12 euros, alors que celui officiel de la marque coûte 25 euros. 25 euros pour un câble d’un mètre. La « taxe Apple » en action, les amis.

réparabilité limitée

Lorsque vous achetez un iPhone, vous devez être clair non seulement sur le fait que la « taxe Apple » s’applique également ici, mais que si ces appareils tombent en panne, vous ne pouvez les apporter qu’à un service officiel approuvé par Apple lui-même. Au fait, ces services officiels vous facturent le tarif heureux en heures de travail.

Selon le type de réparation à effectuer, Apple ne prendra même pas la peine de remettre à neuf un composant endommagé. Il s’agira simplement de le remplacer par un neuf, ce qui ajoute également beaucoup au prix.

Ce problème a causé beaucoup de critiques au fabricant. En conséquence, un vaste débat sur le droit à la réparation est en cours. Il est vrai qu’il n’est pas facile d’endommager un iPhone à moins d’essayer, mais si vous achetez un de ces appareils et que vous l’endommagez, vous devrez dépenser beaucoup d’argent pour le laisser tel quel.

L’innovation en échange de la suppression des fonctions

On ne peut nier que l’île dynamique que l’on peut voir dans l’iPhone 14 Pro est une innovation intéressante qui rend l’encoche fonctionnelle, mais on ne peut nier que les téléphones Apple adoptent des fonctionnalités qui ont été sur le marché très tard.

De plus, nous avons gagné le Dynamic Island et le Face ID et nous avons perdu le Touch ID, qui a été relégué à l’iPhone SE. Pendant ce temps, la plupart des fabricants d’Android ont un capteur d’empreintes digitales sur l’écran ou sur le bouton d’alimentation (comme c’est le cas avec le Samsung Galaxy Z Fold 4), en plus d’intégrer la reconnaissance faciale. Il ne semble pas non plus que cette tendance va changer du côté d’Android, soit dit en passant.

Un autre aspect important à garder à l’esprit est que vous ne pouvez pas avoir d’applications clonées, ce qui rend difficile l’utilisation de certaines applications avec différents comptes. Il est vrai que la liste des choses qui peuvent être faites dans Android et non dans Apple se réduit, mais le système d’exploitation du robot vert arrive en tête en termes de nouvelles fonctionnalités et en termes de puissance matérielle.

Personnalisation? Qu’est-ce que c’est?

Il faut comprendre que lorsque je parle de personnalisation, je fais également référence à la création du système d’exploitation dont l’utilisateur a besoin, pas seulement à la modification de l’apparence des icônes, du lanceur, de la police système ou du fond d’écran. Ni pour que l’apparence des icônes corresponde à la palette de couleurs du fond d’écran (Material You béni), d’ailleurs.

Ne vous méprenez pas, avoir toutes ces options esthétiques est fantastique. En plus de cela, transformer le téléphone en ce dont l’utilisateur a besoin et rien de plus nécessite de prendre le contrôle total du terminal via un processus d’enracinement, ce qui nous permet d’approfondir beaucoup plus les possibilités d’Android.

Apple a le jailbreak, mais ce n’est pas exactement pareil. Bien sûr, une fois que vous l’aurez fait sur votre téléphone, vous ne pourrez plus mettre à jour le système d’exploitation ou vous perdrez le jailbreak. Cela ne se produit pas avec Android. Et c’est vrai qu’Apple vous propose quelques personnalisations esthétiques, mais c’est très limité. Si ce que vous cherchez est d’élargir ce domaine, Apple n’est pas votre place.

Options de conception limitées

Cela peut sembler un peu exagéré, mais c’est vrai. Il existe des téléphones Android de toutes les conditions et skins, chacun avec des caractéristiques de conception spécifiques. Quoi qu’il en soit, il y a beaucoup de choix dans toutes les gammes. Les fabricants d’Android sont à la recherche d’utilisateurs de toutes les classes sociales, en plus de lancer et de présenter une multitude d’appareils tout au long de l’année.

Apple ne suit pas cette stratégie. Il n’introduit actuellement que quelques nouveaux iPhones chaque année, qui suivent un schéma très similaire, ne variant que par la taille et le nombre d’appareils photo. En tant qu’utilisateur, le peu que vous pouvez faire est de rechercher dans l’énorme catalogue d’étuis tiers conçus pour l’iPhone et de le mettre. Fin de l’histoire.

L’écosystème d’Apple

Le dernier, mais non le moindre, est le propre écosystème d’Apple. C’est une raison majeure d’acheter et de rester à l’écart des iPhones (et de tous les produits Apple, d’ailleurs).

Le côté positif du « jardin clos » d’Apple est que lorsque vous vous impliquez pleinement dans l’écosystème et que vous possédez déjà quelques appareils de la firme, vous obtenez une convergence complète et absolue. Et ça, en même temps, c’est son côté négatif. Pensez à l’utilisateur qui s’est retrouvé sans accès à Apple TV parce qu’il n’avait pas d’iPhone.

Le problème avec l’entrée dans l’écosystème de Cupertino est qu’une fois là-bas, Apple essaiera (et, dans la plupart des cas, réussira par l’usure) de vous faire acheter plus de produits avec sa marque. Vous commencez avec un iPhone, vous passez à un MacBook Air, puis l’Apple Watch arrive, puis les AirPods… c’est un itinéraire classique. Ce n’est pas le mien, mais je l’ai vu répéter un bon nombre de fois.

Il peut vous sembler étrange qu’un utilisateur d’Apple, qui est également assez profondément dans le jardin clos de l’entreprise, dise que vous devriez y réfléchir avant d’acheter un iPhone. Peut-être précisément parce que j’ai la chance de connaître les deux côtés de la médaille et de travailler avec eux au quotidien, je peux donner un point de vue plus éclairé sur la question.

Et attention : les appareils Apple fonctionnent très bien, mais uniquement les uns avec les autres. Si vous décidez d’acheter un iPhone, supposez que tôt ou tard vous serez obligé d’investir dans plus de produits du fabricant basé à Cupertino. Alors ne dites pas que nous ne vous avons pas informé.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :