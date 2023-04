8 nouvelles applications de ces dernières semaines que vous devriez essayer

Ce sont les 8 meilleures applications Android qui ont frappé Google Play au cours des dernières semaines.

Applications sur un smartphone Android

Chaque mois, le Google Play Store met à jour son catalogue avec de nouvelles applications gratuites de toutes sortes et tous les 7 jours, nous sélectionnons pour vous le meilleur des dernières semaines et vous les apportons pour que vous n’ayez pas à essayer les unes après les autres jusqu’à ce que vous trouvez ceux qui en valent la peine et vous pourrez ainsi investir votre temps dans les bons.

Ainsi, cette semaine, nous avons compilé pour vous un total de 8 applications Android gratuites qui sont récemment arrivées dans la boutique Google et qui, selon nous, méritent une chance.

Récupération de fichier

La première application de cette liste est File Recover, un outil gratuit vraiment fonctionnel qui vous permettra de récupérer tous les fichiers que vous avez supprimés de votre terminal, à la fois ceux qui étaient stockés dans sa mémoire interne et ceux que vous aviez stockés dans une mémoire externe comme une carte microSD.

Pour commencer à utiliser File Recover, il vous suffit de sélectionner le type de contenu que vous souhaitez récupérer, comme les images et d’appuyer sur le bouton de numérisation. Une fois cela fait, l’application vous montrera tous les fichiers de ce type que vous avez supprimés et les organisera par date afin qu’il vous soit plus facile de localiser celui que vous recherchez.

Enfin, tout ce que vous avez à faire est de sélectionner les fichiers que vous souhaitez récupérer et appuyez sur le bouton Restaurer pour les restaurer sur votre smartphone.

Téléchargement gratuit de récupération de fichiers

Météo en direct : prévisions, widget

Dans le Play Store, vous pouvez trouver une grande variété d’applications météo pour Android et l’une des dernières à arriver dans la boutique Google a été Météo en direct, une application gratuite qui vous montre les informations météorologiques précises dans votre région et les prévisions météo pour les prochains jours.

Mais, sans aucun doute, l’un des points forts de la météo en direct est qu’il dispose d’un widget entièrement personnalisable qui vous montre les mises à jour météorologiques en temps réel pour votre emplacement afin que vous puissiez les vérifier directement depuis votre écran d’accueil sans avoir à ouvrir l’écran d’accueil. application.

La météo en direct est une application totalement gratuite avec des publicités que vous pouvez télécharger à partir du lien vers Google Play que nous vous laissons sous ces lignes.

Téléchargement gratuit Météo en direct : prévisions, widget

Application de téléchargement de statut instantané

Avec cette application gratuite, vous pourrez télécharger toutes les images et vidéos publiées par d’autres utilisateurs sur TikTok, Instagram, Facebook et même WhatsApp States.

Instant Status Downloader App est une application très simple à utiliser, car il vous suffit de coller le lien de la publication que vous souhaitez télécharger dans la case qui apparaît en haut de l’application et d’appuyer sur le bouton Télécharger pour que l’image ou la vidéo choisie est téléchargée directement sur votre terminal.

Téléchargement gratuit de l’application de téléchargement de statut instantané

bonjour vpn

Chaque semaine, nous vous apportons une application VPN gratuite et cela n’allait pas être une exception, puisque nous sommes venus vous présenter Hola VPN, un client gratuit avec lequel vous pourrez créer un réseau privé virtuel pour naviguer en toute sécurité sur Internet et accéder contenu multimédia restreint dans votre pays.

Avec Hola VPN, vous pourrez vous connecter à un grand nombre de serveurs rapides et sécurisés situés dans le monde entier sans avoir à vous inscrire ou à créer un compte et sans vous soucier de la bande passante ou du temps d’utilisation, car les deux sont illimités.

Téléchargement gratuit Bonjour VPN

Supprimer l’éditeur de photos d’objets

Nous vous avons récemment dit que la « gomme magique » de Google Photos n’était plus une fonction exclusive du Google Pixel, puisqu’elle était incluse dans l’abonnement Google One, mais si vous ne souhaitez pas payer pour cette fonctionnalité, vous pouvez toujours utiliser Supprimer Photo object Editor, un éditeur de photos complet pour Android qui vous permet de supprimer l’arrière-plan d’une photo ou d’une partie de celle-ci.

Ainsi, avec cette application, vous pourrez effacer l’arrière-plan d’une photo, supprimer une personne ou un objet qui y apparaît et éditer n’importe quelle photo avec un grand nombre de filtres, d’stickers et d’emojis.

De même, vous pouvez également télécharger la photo résultante en haute qualité pour la partager avec qui vous voulez et l’ajouter à l’un des multiples modèles de cette application.

Télécharger gratuitement Effacer l’éditeur de photos d’objets

Mes tâches : listes et horaires

Si vous cherchez une application pour améliorer votre productivité, assurez-vous d’essayer My Tasks: Lists and Schedules, une application simple et gratuite avec laquelle vous pouvez programmer vos tâches les plus importantes, créer des listes de n’importe quoi comme des listes de courses et prendre toutes sortes de notes.

Mes tâches propose également différentes options de personnalisation qui vous permettent d’ajuster à la fois la couleur de l’interface et son fond d’écran.

Téléchargement gratuit Mes tâches : Listes et horaires

Tuteur IA : Assistants d’apprentissage

La tâche d’étudier n’importe quel sujet ne sera plus aussi ardue grâce à Tutor AI: Learning Assistants, une application gratuite qui vous permet de créer des tuteurs d’IA personnalisés pour n’importe quel sujet.

Grâce à cette application, vous pourrez discuter avec des tuteurs virtuels à tout moment pour leur poser toutes sortes de questions sur le sujet en question et ils vous fourniront également des conseils et des suggestions pour améliorer vos méthodes d’étude.

Téléchargement gratuit Tutor AI: Assistants d’apprentissage

Lecteur de musique et vidéo 2023

Et nous terminons cette sélection de nouvelles applications de Google Play avec Music & Video Player 2023, un lecteur multimédia complet compatible avec différents formats audio tels que MP3, WAV, AAC et FLAC et capable de lire des vidéos en résolution 4K et Ultra .HD de différents types comme MP4, AVI et MKV.

Téléchargement gratuit de musique et de lecteur vidéo 2023

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :