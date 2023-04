Ces 22 nouveaux mobiles sont déjà compatibles avec Google ARCore

Il y a eu beaucoup de mobiles Motorola et vivo, en particulier ceux qui ont reçu leur certification ARCore, l’incroyable fonctionnalité AR de Google.

ARCore est la puissante plateforme de réalité augmentée de Google.

Google continue d’allonger la liste de compatibilité ARCore, et c’est que sa plateforme de réalité augmentée (celle qui rend possible le populaire Android 3D Animals) veut continuer à faciliter l’accès à une expérience de réalité augmentée au plus grand nombre d’utilisateurs de haute qualité, pour Mountain View fournit déjà aux développeurs tous les outils nécessaires pour garantir une uniformité et des performances acceptables sur tous les appareils certifiés avec ce sceau.

Il existe de nombreuses expériences et projets que nous avons vus autour de la RA, certains plus intéressants que d’autres, même si ce sont des jeux vidéo comme Ingress et Pokémon Go qui ont popularisé ces expériences plus immersives sur les smartphones, pour lesquels évidemment une bonne performance de l’appareil photo, le capteurs et accéléromètres du terminal ainsi que le chipset et sa capacité de traitement, car les applications AR vont avoir besoin de cette « intelligence spatiale » qui leur permet de fonctionner correctement.

C’est précisément pour cela qu’ARCore a été créé, et c’est que Google s’efforce d’examiner et de certifier directement tous les appareils qui fonctionneront correctement sur la plate-forme, en mettant à jour une liste qui, il y a seulement quelques semaines, a reçu des noms illustres tels que le Pixel 7 fait par Google et le Galaxy S23 de Samsung.

Ce sont les 22 nouveaux gadgets Android qui reçoivent leur badge ARCore

Comme nous l’ont dit nos confrères d’Android Police, ces derniers jours pas mal de téléphones se sont ajoutés à une liste énorme qui ne cesse de s’allonger, et que vous pouvez facilement consulter depuis ce lien vers le site de Google Developers où vous trouverez toutes les informations .

En fait, vous pouvez non seulement y voir les appareils compatibles, mais aussi les commentaires concernant la compatibilité et les limitations, donc si vous rencontrez des problèmes avec vos mobiles lors de l’utilisation d’expériences AR, aller sur ce site Web vous aidera sûrement à trouver le bug ou la cause de l’échec.

Quoi qu’il en soit, nous avons déjà ici les 22 derniers appareils qui rejoignent ARCore ces derniers jours de mai, avec Motorola et vivo comme principaux protagonistes, bien qu’avec plus de smartphones d’autres marques à compléter :

Motorola G32

Motorola Bord (2022)

Motorola Edge 30 Fusion

Motorola Edge 30 Neo

Motorola Edge 30 Ultra

Motorola RAZR (2022)

OnePlus 10T 5G

Oppo F21s Pro 5G

Sharp AQUOS Sense6s

Techno Pova 4

Techno Pova 4 Pro

Vivo iQOO 9 Pro

en direct v25

vivo V25 Pro

Vivo X80 Lite 5G

i2009 en direct

i2012 en direct

vivo V2073A

vivo V2202

Xiaomi 12t pro

Xiaomi Redmi Note 11 Pro+

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :