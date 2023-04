Je le recommande toujours – c’est le gadget indispensable pour votre voiture

C’est un élément qui vous évitera plus d’un souci lors de vos longs trajets ou journées de travail intenses.

Rechargez vos appareils, écoutez de la musique, écoutez la radio ou passez facilement des appels.

Il y a plusieurs raisons pour lesquelles nous devrions acheter un chargeur de voiture USB. Tout d’abord, si nous faisons un long voyage et que nous ne voulons pas manquer de batterie dans nos appareils mobiles, un chargeur de voiture peut fournir une source d’alimentation constante et empêcher nos appareils de manquer de batterie.

Deuxièmement, les chargeurs de ce type sont très utiles pour les personnes qui travaillent sur la route et qui doivent être connectées à tout moment avec leurs appareils mobiles, comme les chauffeurs de camion ou les chauffeurs de taxi. De plus, les chargeurs de voiture sont portables, de petite taille et peuvent facilement être transportés d’un véhicule à l’autre, ce qui les rend pratiques et pratiques pour une utilisation dans plusieurs véhicules.

Aujourd’hui, je veux recommander un chargeur qui a de multiples fonctions, pas seulement pour charger des appareils électroniques. C’est un modèle très spécial de LENCENT, avec plusieurs ports USB et des fonctions qui peuvent vous aider à rendre votre journée ou votre voyage en voiture plus divertissant. Et cerise sur le gâteau, il coûte environ 20 euros sur Amazon.

Chargeur multiple LENCENT

Qu’est-ce que ce chargeur doit être si spécial ?

Lors d’un long voyage, charger votre mobile est essentiel, car nous utilisons généralement notre smartphone comme navigateur GPS et lecteur de musique qui, ensemble, sont des tâches très épuisantes pour la batterie. Par conséquent, avoir un chargeur USB dans la voiture est pratiquement obligatoire pour tout le monde, même s’il est caché dans la boîte à gants en cas d’urgence. Ce chargeur LENCENT possède une multitude de fonctions, et je vais vous expliquer comment en profiter :

Chargeur à utiliser : ce gadget dispose de 3 ports pour recharger nos appareils mobiles. Il dispose de 2 USB de type A (les classiques), l’un avec une capacité de charge QC 3.0 jusqu’à 18W et l’autre avec une charge normale. Il dispose également d’un port USB-C avec une charge rapide jusqu’à 20 W de puissance. Cela nous aidera à recharger la batterie des téléphones portables qui prennent en charge ce type de charge en moins de temps.

Lecteur de musique : le port de charge USB-A normal (couleur bleue) est l’endroit où nous pouvons connecter un lecteur flash avec de la musique téléchargée ou des podcasts à écouter sans connexion Internet. Nous pouvons également connecter toute autre mémoire pouvant être connectée via USB, comme un lecteur multimédia ou un lecteur SSD externe de 2,5 pouces.

Mains libres : intègre un microphone et la technologie Bluetooth. Avec les deux, nous pouvons facilement passer des appels et y répondre, et obtenir un son assez clair, avec suppression du bruit cVc, pour un appareil de seulement 20 euros. Nous avons également un bouton d’appel pour répondre directement ou raccrocher si la communication se termine.

Fonction radio : intègre un tuner radio FM, ainsi qu’un extra, en cas d’endommagement de l’antenne de votre voiture ou de passage de votre radio. Avec le levier, où se trouve le bouton d’appel, nous pouvons nous déplacer dans les stations.

Musique via Bluetooth: comme je l’ai déjà mentionné, il dispose d’une connectivité Bluetooth 5.0, donc si notre voiture ne dispose pas d’une connexion sans fil de ce type, nous pouvons connecter notre smartphone au chargeur sans fil et écouter la musique de notre mobile ou de la musique sur le haut-parleurs du véhicule depuis des plateformes de streaming telles qu’Amazon Music, Spotify ou Apple Music, entre autres.

Chargeur multiple LENCENT

Donc si vous avez 20 euros pour un achat à proximité, je ferais venir cet indispensable dans votre voiture. Il suffit de le brancher sur une prise 12V qui est généralement destinée à l’allume-cigare de la voiture. De plus, puisque votre mobile est connecté à l’émetteur via Bluetooth, vous pouvez demander à Siri ou à Google Assistant de rechercher des chansons dans des applications ou d’appeler un certain contact avec votre seule voix.

Cet article propose de manière objective et indépendante des produits et services susceptibles d’intéresser les lecteurs. Lorsque l’utilisateur effectue un achat via les liens spécifiques qui apparaissent dans cette actualité, Netcost-security.fr reçoit une commission. Rejoignez la chaîne de bonnes affaires Netcost-security.fr pour découvrir les meilleures offres avant tout le monde.

