Cette astuce améliorera le fonctionnement de votre mobile Samsung : vous pourrez ainsi activer l’optimisation automatique

Activez l’optimisation automatique de votre mobile Samsung pour qu’il soit toujours dans les meilleures conditions. C’est très simple, on vous explique comment faire.

Votre mobile Samsung dispose d’une fonction appelée optimisation automatique qui fait fonctionner le terminal dans les meilleures conditions.

L’utilisation constante que nous faisons du téléphone mobile fait que nous ne lui accordons pas toujours le meilleur entretien. Nous ne supprimons généralement pas les données des applications, accumulant des fichiers inutiles, et nous ne fermons généralement pas les applications que nous n’allons pas utiliser. Cela affecte les performances du terminal, qui sont parfois plus lentes qu’elles ne le devraient. Si vous avez un mobile Samsung, ces problèmes sont faciles à résoudre à l’aide de l’optimisation automatique.

Il s’agit d’une fonction native des smartphones Samsung qui s’occupe de la maintenance du téléphone afin qu’il fonctionne toujours correctement sans que vous ayez à vous inquiéter. Vous n’avez rien besoin d’installer pour profiter de l’aide de cet outil et, en plus, vous pouvez l’activer en quelques étapes simples que nous expliquons ci-dessous.

Comment activer l’optimisation automatique de votre mobile Samsung

La couche de personnalisation One UI présente dans les mobiles Samsung regorge de fonctions utiles et inconnues. L’une d’elles est cette optimisation automatique, avec un nom qui nous en dit déjà beaucoup sur son fonctionnement. Cet outil garantit que le smartphone est toujours prêt, prêt à offrir les meilleures performances possibles. Comment il fait? Nettoyer la mémoire et fermer les applications d’arrière-plan qui limitent le comportement de l’appareil.

De plus, cette optimisation consiste également à redémarrer automatiquement le téléphone lorsque cela est nécessaire. De cette façon, les processus d’arrière-plan inutiles qui consomment des ressources seront fermés. Bien sûr, le redémarrage aura lieu à des moments où vous n’utilisez pas le mobile, par exemple à l’aube. Si vous souhaitez activer l’optimisation automatique de votre Samsung, voici les étapes à suivre.

Entrez dans l’application Paramètres. Rendez-vous dans la rubrique « Entretien et batterie ». Appuyez sur « Optimiser automatiquement ». Cochez la case « Redémarrer si nécessaire ».

Une fois cette fonctionnalité activée, le téléphone Samsung redémarrera automatiquement lorsqu’il le jugera nécessaire pour le maintenir dans les meilleures conditions. Lorsque vous l’utiliserez à nouveau après la réinitialisation, vous devrez le déverrouiller pour recevoir des notifications et des alarmes de certaines applications, ainsi que pour voir le nom de la personne qui vous appelle.

Si vous avez un mobile Samsung avec une ancienne version du système d’exploitation, il est possible que l’option d’optimisation automatique se trouve dans une autre section. Comme l’explique Samsung sur son site internet, la démarche à suivre est la suivante :

Entrez dans l’application Paramètres. Appuyez sur « Entretien de la batterie et de l’appareil ». Appuyez sur le bouton à trois points dans le coin supérieur droit. Dans le menu d’options qui s’affiche, appuyez sur « Action automatique ». Activez l’option « Optimisation automatique quotidienne » et définissez l’heure de redémarrage si vous le souhaitez.

Comme vous pouvez le voir, les étapes à suivre peuvent être différentes selon le logiciel de votre terminal. Cependant, si vous avez un smartphone Samsung mis à jour vers la version la plus récente, le plus normal est que vous deviez suivre la première des deux procédures que nous vous avons expliquées.

Si vous souhaitez que votre mobile soit toujours dans les meilleures conditions, n’hésitez pas à activer l’optimisation automatique. Bien sûr, en tenant compte du fait que cela implique de retrouver votre téléphone mobile redémarré à des moments auxquels vous ne vous attendez peut-être pas.

