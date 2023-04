Ils ont déjà un chiffre pour le grand trou des crypto-monnaies : ils ont dilapidé plus de 30 000 millions de dollars

De plus en plus d’argent est volé par le biais de stratagèmes frauduleux qui ont pour toile de fond les crypto-monnaies. Un énorme trou financier a déjà été créé au cours de la dernière décennie.

Les escroqueries aux crypto-monnaies sont à l’ordre du jour. Les cybercriminels utilisent des stratagèmes frauduleux qui peuvent prendre de nombreuses formes : offres initiales de pièces de monnaie, hameçonnage, stratagèmes de Ponzi ou attaques de rançongiciels. Les schémas d’ingénierie sociale tels que la création de sites Web ou de comptes de médias sociaux frauduleux sont également utilisés pour gagner la confiance des victimes et les attirer dans l’escroquerie (les obligeant à partager leurs informations personnelles en cours de route).

Les crypto-monnaies ont connu un énorme boom en 2018. Soudain, tout le monde a voulu les exploiter. Certains ont même promis que cela pourrait être fait à partir d’un terminal Android, alors qu’en réalité, ce que l’utilisateur faisait, c’était de remplir son téléphone de logiciels malveillants. Ce n’est pas le seul cas de fraude. Certains utilisateurs ont été contactés par un courtier présumé via Telegram, pour découvrir plus tard qu’ils étaient tombés dans le piège d’une arnaque.

Près de 700 cas dans le monde

Ce qui nous amène à publier cet article est une étude publiée par Chainplay.gg. Selon cette étude, plus de 30 000 millions de dollars ont été perdus rien qu’avec les escroqueries cryptographiques au cours des dix dernières années. Sur tout ce chiffre, 12 000 millions de dollars ont été volés dans des portefeuilles cryptographiques uniquement en 2022.

Au total, il y a 673 cas dans le monde, les États-Unis étant en tête du nombre d’escroqueries. Au lieu de cela, le pays qui a perdu le plus d’argent à cause de l’une de ces escroqueries était la Turquie. Dans son seul cas, un utilisateur a perdu 2 000 millions de dollars dans un seul lié aux crypto-monnaies.

Et comme si cela ne suffisait pas déjà, les experts prédisent qu’entre 2023 et 2025, ces stratagèmes frauduleux généreront des pertes catastrophiques. Compte tenu de l’escalade possible, il est prévu que 16 000 millions de dollars seront perdus au cours de la seule année en cours, 2025 portant le chiffre à 20 000 millions. Jusqu’à présent, seul un cinquième du montant total fraudé a été récupéré.

Les escroqueries cryptographiques sont courantes pour un certain nombre de raisons. Tout d’abord, il convient de noter que les technologies de crypto-monnaie et de blockchain sont relativement récentes et complexes. Cela rend difficile la compréhension de l’utilisateur moyen, ce qui rend également difficile l’évaluation correcte de ses risques et le rend vulnérable à ces fraudes.

Deuxièmement, la nature anonyme et décentralisée des crypto-monnaies permet aux escrocs d’opérer facilement sans être détectés. Les transactions sont difficiles à suivre et à récupérer, ce qui rend difficile l’identification et la poursuite de ces escrocs.

Enfin, le battage médiatique et la spéculation entourant les crypto-monnaies ont attiré l’attention des personnes qui s’enrichissent rapidement. Cela sert à créer un environnement dans lequel les escroqueries peuvent se développer et se développer rapidement, profitant de la cupidité et de la peur des gens de passer à côté pour les convaincre d’investir dans des stratagèmes frauduleux.

Pour toutes ces raisons, il est plus important que jamais d’être très prudent et de bien s’informer avant d’effectuer tout type d’investissement ou de partager des informations personnelles avec des tiers.

