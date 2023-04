Très peu de gens connaissent cette extension Google, mais si vous travaillez habituellement sur un PC, cela peut être très utile

Si vous utilisez votre ordinateur pour travailler ou étudier, l’aide de cette extension Google Chrome gratuite peut même être bonne pour votre santé.

Cette extension pour Google Chrome peut vous être extrêmement utile si vous travaillez ou étudiez habituellement sur votre ordinateur.

Si vous faites partie de ceux qui travaillent ou étudient avec l’ordinateur, vous aurez l’habitude de passer beaucoup de temps assis devant l’écran. Souvent, lorsque nous nous concentrons sur une tâche, nous pouvons passer des heures et des heures sans nous lever de notre chaise, ce qui a un impact direct sur notre santé : maux de tête, tension de la nuque, stress… Ces problèmes peuvent être résolus avec Mindful Break, un extension Google Chrome gratuite qui vous rappelle de faire une pause de temps en temps.

Peu de gens connaissent l’existence de cette extension développée par Google lui-même. Grâce à son fonctionnement, il peut devenir le respirateur dont vous avez besoin si vous travaillez sur ordinateur. En plus de vous rappeler de vous lever de votre chaise, Mindful Break vous aide également à soulager les tensions avec des exercices de relaxation et vous donne des conseils qui peuvent vous aider à améliorer votre santé.

Mindful Break, l’extension Google utile si vous travaillez avec un PC

Mindful Break est l’extension Google Chrome dont vous avez besoin si vous passez de nombreuses heures devant votre ordinateur, que ce soit pour le travail, les études ou pour d’autres raisons. En plus d’être très utile, le fait que vous puissiez l’installer gratuitement via le Chrome Web Store avec le lien suivant joue en sa faveur :

Boutique en ligne Chrome | Pause consciente

Une fois installé, nous vous recommandons de configurer son fonctionnement. Entrez dans la section des extensions, appuyez sur le logo Mindful Break et une petite fenêtre s’affichera en haut à droite de l’écran. Pour accéder aux paramètres, appuyez sur le bouton d’engrenage situé dans la partie supérieure droite de la fenêtre elle-même.

Tout d’abord, choisissez quand vous voulez que le rappel apparaisse : toutes les X heures, à un certain moment de la journée ou de manière aléatoire (j’ai de la chance). Dans la section « Me rappeler avec », vous devez choisir comment vous souhaitez que Mindful Break vous envoie le rappel : avec l’apparition de l’icône de l’extension, avec une notification Google Chrome ou avec le son d’une cloche. Enfin, vous pouvez définir des restrictions afin que les rappels n’apparaissent que pendant une certaine période de la journée. La touche finale est de cliquer sur « Enregistrer » pour que les modifications soient enregistrées.

L’extension est déjà configurée, nous n’avons donc qu’à continuer à utiliser Google Chrome jusqu’à ce que le rappel que nous devons faire une pause apparaisse. Mindful Break nous donnera un petit conseil que l’on pourra voir en plein écran si on clique sur le bouton à gauche du bouton de configuration. Il est préférable de se lever de sa chaise, de s’éloigner de l’ordinateur quelques minutes pour se vider l’esprit et même de faire quelques exercices d’étirement.

Dans la fenêtre qui s’affiche, nous verrons également l’option « Essayer un exercice de respiration », c’est-à-dire essayer un exercice de respiration qui nous aidera à nous détendre encore plus. Il ne dure qu’1 minute, mais le point négatif est qu’il n’est disponible qu’en anglais, ainsi que le reste de l’extension. Cependant, vous n’aurez pas besoin de connaissances très avancées en anglais pour comprendre leurs recommandations.

La conclusion est que Mindful Break est une extension très utile si vous passez de nombreuses heures devant l’ordinateur. Nous oublions souvent de prendre les pauses nécessaires lorsque nous nous concentrons sur une tâche, ce qui n’est pas bon pour notre santé. Par conséquent, avoir l’aide de cette extension Google pour se reposer peut être extrêmement utile, à la fois pour notre état physique et mental, nous retournerons au travail plus détendus et avec une meilleure concentration.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :