Tout sur l’application officielle F1 : ce que vous pouvez faire et les meilleures fonctionnalités

Nous vous disons tout sur l’application officielle de Formule 1, elle ne peut pas manquer sur votre mobile si vous voulez tout savoir sur cette compétition.

L’application officielle de Formule 1 peut être téléchargée gratuitement sur les appareils Android.

Si vous aimez la Formule 1, il existe une application à ne pas manquer sur votre mobile : Official F1 App, c’est l’application officielle de la Formule 1 et vous permet de tout savoir sur la compétition automobile. Vous pouvez voir les horaires des Grands Prix, toutes les nouvelles d’après-course, des analyses d’experts, des cartes interactives et même des données de télémétrie en direct.

L’application F1 officielle est le grand protagoniste de cet article dans lequel nous vous expliquons ce que vous pouvez en faire et ses meilleures fonctionnalités. Nous vous avons déjà dit que l’application dispose d’un abonnement à un service premium qui vous donne accès aux fonctions les plus exclusives. Si vous souhaitez télécharger l’application, vous pouvez le faire gratuitement à partir du lien suivant vers le Google Play Store.

Google Play Store | Application F1 officielle

Application officielle de Formule 1 : meilleures fonctionnalités

Plus de 5 millions de téléchargements s’accumulent déjà Official F1 App dans le Google Play Store, l’application idéale pour les amateurs de Formule 1. Une fois que vous l’avez téléchargée, vous pouvez l’utiliser sans vous inscrire. La première chose que vous verrez sera la page d’accueil de l’application, où vous pourrez trouver des informations sur la prochaine session de la compétition, les dernières nouvelles les plus lues, l’accès aux analyses et au contenu de la section technique des voitures.

Certains de ces contenus apparaîtront étiquetés « F1 Unlocked », ce qui indique que vous devez vous inscrire avec un compte d’utilisateur pour y accéder. Dans notre cas, nous avons procédé à l’enregistrement en toute simplicité, nous n’avons eu besoin que de quelques secondes pour le réaliser et, de cette manière, accéder au contenu bloqué.

Une autre des sections de l’application officielle F1 est « Vidéo » qui, comme vous pouvez l’imaginer, abrite toutes les vidéos de l’application. Vous pouvez retrouver les meilleurs moments d’une course, les déclarations des pilotes devant les caméras, les programmes avant le grand prix et même les conversations qui ont lieu à travers la radio pendant la compétition.

Avec cette application de Formule 1, vous pouvez également vous tenir au courant du calendrier des compétitions pour ne manquer aucun grand prix. Vous pouvez voir à la fois les informations des courses à venir et celles qui ont déjà eu lieu. En entrant dans un grand prix spécifique, vous verrez le calendrier des essais libres, des qualifications et de la course, ainsi que des informations très intéressantes sur le circuit lui-même.

Bien sûr, parmi les fonctions de l’application officielle F1, vous trouverez également les données sur le classement des pilotes et des constructeurs, ainsi que les résultats de chaque course de la saison. D’autre part, l’application se charge également de vous envoyer des notifications avec les dernières nouvelles, pour que vous ne manquiez de rien. Bien entendu, vous devez être celui qui accepte de recevoir ces notifications.

C’est aussi loin que les fonctionnalités gratuites de l’application officielle F1, mais il y a plus si vous vous abonnez à son service premium. Vous avez la possibilité de payer le forfait mensuel à 2,99 euros par mois ou le forfait annuel, qui monte à 26,99 euros. En fait, cet abonnement est à F1 TV Access, un service auquel vous pouvez également accéder via F1 TV, l’une des meilleures applications pour regarder la Formule 1 depuis votre mobile.

Avec F1 TV Access, vous pourrez regarder des documentaires, des programmes et d’anciennes vidéos appartenant aux archives de la compétition. Pendant les courses, vous pourrez voir la carte en direct avec les différentes positions des voitures, la télémétrie en direct, les radios des équipes, l’utilisation des roues et les temps de chaque pilote, parmi de nombreuses autres données. Comme vous pouvez le voir, l’application officielle de Formule 1 est on ne peut plus complète, vous pourrez tout savoir sur chaque course.

Si vous êtes un fan de F1, cela vaudra la peine de payer ces 2,99 euros pour l’abonnement mensuel. Si vous optez pour le forfait annuel, de 26,99 euros, vous économiserez 9 euros par rapport au forfait mensuel. Bien sûr, vous pouvez vous en tenir à la version gratuite de l’application officielle F1, nous avons déjà vu qu’elle vous donne également accès à du contenu très intéressant sans rien payer en retour. Malheureusement, la mauvaise chose à propos de cette application est que, pour le moment, elle n’est disponible qu’en anglais.

