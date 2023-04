Windows 11 Insider Preview Build 22624.1537 apporte le raccourci des touches d’accès et plus

Microsoft travaille en permanence pour intégrer de nouvelles fonctionnalités à Windows 11. Et avec la mise à niveau incrémentielle d’aujourd’hui, la société apporte un raccourci de touches d’accès indispensable au menu contextuel XAML de l’explorateur de fichiers. Ce n’est pas le seul changement, alors lisez la suite pour en savoir plus sur les mises à jour 22621.1537 et 22624.1537 de Windows 11 Insider Preview build.

Microsoft annonce les nouvelles mises à jour pour ceux qui ont opté pour le canal bêta dans le programme de prévisualisation Windows Insider. Comme d’habitude, deux mises à jour sont déployées sur le canal bêta, l’une avec de nouvelles fonctionnalités, tandis que l’autre a des fonctionnalités désactivées par défaut. Les nouvelles versions fonctionnent avec le numéro de version KB5022910, vous pouvez facilement mettre à jour votre PC vers les dernières versions bêta si vous êtes un testeur Insider.

En parlant des changements, un grand changement apporté à la mise à jour incrémentielle d’aujourd’hui est l’ajout de clés d’accès dans l’explorateur de fichiers dans le menu contextuel XAML de l’explorateur de fichiers, les utilisateurs de clavier peuvent exécuter rapidement n’importe quelle commande avec une seule touche. Vous pouvez activer le raccourci Access Keys en appuyant sur la touche menu du clavier.

Le prochain changement disponible dans la dernière version bêta est une fonctionnalité axée sur les développeurs dans le Gestionnaire des tâches pour faciliter la collecte des vidages de mémoire du noyau en direct (LKD). Le contrôle adaptatif de la luminosité du contenu (CABC) est une autre fonctionnalité qui fonctionne sur les appareils branchés, y compris les ordinateurs de bureau.

Voici la liste complète des changements et améliorations à venir avec les nouvelles mises à jour bêta – 22624.1537.

Windows 11 Insider Preview Build 22624.1537 – Modifications

Paramètres Dans le cadre de la dépréciation de Microsoft Support Diagnostic Tool (MSDT) et des dépanneurs MSDT, nous avons commencé à rediriger certains des dépanneurs trouvés sous Paramètres > Système > Dépanner et dans d’autres zones du système d’exploitation vers la nouvelle plateforme de dépannage Obtenir de l’aide.

Développeur Les plages de mémoire virtuelle qui sont marquées par une routine de rappel KbCallbackTriageDumpData BugCheck seront désormais ajoutées aux minidumps générés par le noyau après une vérification de bug.



Windows 11 Insider Preview Build 22621.1537 & 22624.1537 – Modifications

Rechercher dans la barre des tâches Une fois que vous avez accès au nouveau Bing, la zone de recherche de la barre des tâches comprendra un bouton qui ouvre l’expérience de chat Bing dans Edge. Si vous n’y avez pas accès, la zone de recherche de la barre des tâches comportera un bouton de surbrillance de recherche dynamique. Nous commençons à déployer cela pour les initiés, tout le monde ne le verra pas tout de suite.



Windows 11 Insider Preview Build 22624.1537 – Correctifs

Général Amélioration de l’expérience de connexion après le démarrage en réduisant l’impact sur les performances des applications de démarrage.

Barre des tâches et barre d’état système Nous avons résolu le problème dans la version précédente où l’option sous Paramètres > Personnalisation > Barre des tâches dans la section Comportement de la barre des tâches pour afficher les secondes dans l’horloge sur la barre d’état système n’activait pas réellement la fonctionnalité. L’activation devrait fonctionner maintenant. Correction d’un problème entraînant l’ouverture du menu déroulant Afficher les icônes masquées derrière des éléments tels que le menu déroulant OneNote et les sous-titres en direct.

Paramètres Amélioration des performances de recherche dans les paramètres.

Accès vocal Correction d’un problème qui faisait que l’accès vocal prenait un certain temps à s’activer après l’utilisation de la commande de réveil.

Autre Correction d’un problème qui provoquait l’apparition d’un message d’erreur inattendu lors de l’ouverture de l’éditeur de stratégie de groupe lors du vol précédent.



Windows 11 Insider Preview Build 22621.1537 & 22624.1537 – Correctifs

Nouveau! Cette mise à jour ajoute de nombreuses nouvelles fonctionnalités et améliorations à Microsoft Defender pour Endpoint. Pour plus d’informations, consultez Microsoft Defender pour Endpoint.

Nouveau! La zone de recherche de la barre des tâches sera plus claire lorsque vous définissez Windows sur un mode de couleur personnalisé. Cela se produit lorsque vous réglez le mode Windows sur sombre et le mode application sur clair dans Paramètres > Personnalisation > Couleurs.

Cette mise à jour concerne la République arabe d’Égypte. La mise à jour prend en charge l’ordre de changement d’heure d’été du gouvernement pour 2023.

Cette mise à jour affecte jscript9Legacy.dll. Il ajoute ITracker et ITrackingService pour empêcher MHTML de ne pas répondre.

Cette mise à jour résout un problème qui affecte les paramètres de stratégie de complexité pour les codes confidentiels. Ils sont ignorés.

Cette mise à jour affecte les utilisateurs de Xbox Elite qui ont le Xbox Adaptive Controller. Cette mise à jour applique les préférences de remappage de votre contrôleur sur le bureau.

Cette mise à jour résout un problème qui affecte l’option 119 du protocole DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) – Option de recherche de domaine. Le problème vous empêche d’utiliser une liste de recherche de suffixe DNS spécifique à la connexion.

Cette mise à jour résout un problème qui affecte un volume partagé en cluster (CSV). Le CSV ne se met pas en ligne. Cela se produit si vous activez BitLocker et les protecteurs gérés CSV locaux, et que le système a récemment effectué une rotation des clés BitLocker.

Cette mise à jour résout un problème susceptible d’affecter votre audio. Cela pourrait provoquer des pépins ou des crissements. Cela se produit lorsque le système est soumis à une charge importante ou sort du mode veille.

Cette mise à jour résout un problème qui affecte Microsoft Narrator. Il ne parvient pas à lire les éléments dans les listes déroulantes dans Microsoft Excel.

Cette mise à jour résout un problème qui affecte le client Windows Remote Management (WinRM). Le client renvoie un état d’erreur de serveur HTTP (500). Cette erreur se produit lorsqu’il exécute une tâche de transfert dans le service de migration de stockage.

Cette mise à jour résout un problème qui affecte les utilisateurs et ordinateurs Active Directory. Il cesse de répondre. Cela se produit lorsque vous utilisez la vue TaskPad pour activer ou désactiver plusieurs objets en même temps.

Cette mise à jour affecte l’éditeur de stratégie de groupe. Il ajoute Transport Layer Security (TLS) 1.3 à la liste des protocoles que vous pouvez définir.

Cette mise à jour résout un problème qui affecte Windows Search. Windows Search échoue à l’intérieur des images de conteneur Windows.

Cette mise à jour résout un problème rare qui peut entraîner la valeur nulle d’une destination d’entrée. Ce problème peut se produire lorsque vous tentez de convertir un point physique en point logique lors d’un test d’atteinte. Pour cette raison, l’ordinateur génère une erreur d’arrêt.

Cette mise à jour résout un problème qui affecte la configuration de l’état souhaité. Il perd ses options précédemment configurées. Cela se produit si metaconfig.mof est manquant.

La mise à jour résout un problème qui affecte le service d’appel de procédure à distance (rpcss.exe). Le problème peut entraîner une condition de concurrence entre le modèle DCOM (Distributed Component Object Model) et le mappeur de point de terminaison Microsoft Remote Procedure Call (RPC).

Cette mise à jour résout un problème qui affecte Microsoft PowerPoint. Il cesse de répondre sur Azure Virtual Desktop (AVD). Cela se produit lorsque vous utilisez Visual Basic pour Applications (VBA).

Cette mise à jour résout un problème qui affecte l’icône d’identification PIN Fast Identity Online 2.0 (FIDO2). Il n’apparaît pas sur l’écran des informations d’identification d’un moniteur externe. Cela se produit lorsque ce moniteur est connecté à un ordinateur portable fermé.

Cette mise à jour résout un problème qui affecte la nouvelle API Windows Runtime (WinRT). Ce problème empêche une application de demander des informations de localisation à l’aide de MBIM2.0+.

Cette mise à jour résout un problème qui affecte les imprimantes USB. Le système les classe comme appareils multimédia même s’ils ne le sont pas.

Cette mise à jour résout un problème qui affecte Microsoft HTML Application Host (HTA). Ce problème bloque l’exécution de code qui utilise Microsoft HTA. Cela se produit lorsque vous activez le mode appliqué UMCI (User Mode Code Integrity) de Windows Defender Application Control (WDAC).

Cette mise à jour affecte la console de gestion des stratégies de groupe. Il résout une erreur de script dans la fenêtre Préférences de stratégie de groupe.

Cette mise à jour résout un problème qui empêche WDAC d’analyser les champs des fichiers binaires.

Cette mise à jour résout un problème qui affecte le certificat SCEP (Simple Certificate Enrollment Protocol). Le système signale que certaines installations de certificat SCEP ont échoué. Au lieu de cela, le système doit les signaler comme étant en attente.

Cette mise à jour résout un problème qui affecte Microsoft PowerPoint. Il cesse de répondre. Cela se produit lorsque vous utilisez des outils d’accessibilité.

Cette mise à jour résout un problème qui affecte la zone de liste déroulante Bloc-notes dans les paramètres. Il ne parvient pas à afficher toutes les options disponibles.

Cette mise à jour résout un problème susceptible d’affecter les applications Win32 et la plateforme Windows universelle (UWP). Ils peuvent se fermer lorsque les appareils entrent en veille moderne. Modern Standby est une extension du modèle d’alimentation Connected Standby. Ce problème se produit si certaines fonctionnalités Bluetooth PhoneLink sont activées.

Si votre PC fonctionne sous Windows 11 et que vous êtes testeur dans le programme Insider, vous pouvez installer la nouvelle version bêta sur votre système. Vous pouvez rechercher la nouvelle mise à jour en visitant Paramètres> Windows Update> Rechercher les mises à jour.

